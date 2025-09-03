Thibaut Courtois, sorprendido como todos: con Ancelotti fue el mejor y ahora ni juega

La mentalidad del vestuario del Real Madrid ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. La llegada de Xabi Alonso ha cambiado por completo la dinámica del grupo. La actitud de los jugadores es ahora otra, mucho más intensa y comprometida que en el tramo final de la temporada pasada con Ancelotti.

En las primeras tres jornadas de la nueva temporada hemos visto a un Real Madrid con mucha hambre. Todos los jugadores están dispuestos a dar el máximo y eso empieza a dar sus frutos en forma de resultados. Parece evidente que Xabi ha sabido transmitir esa pasión que Ancelotti no logró inculcar al vestuario durante el curso pasado.

La mejora defensiva es notable, pero Thibaut Courtois sigue siendo el mejor

Uno de los aspectos más destacados de esta transformación es la fiabilidad defensiva. Con Ancelotti, las lesiones habían convertido la defensa en un auténtico flan. Thibaut Courtois, a pesar de sus paradas imposibles, no pudo hacer más para mantener la nave blanca a flote.

Ahora, con Xabi Alosno en el banquillo, todo ha cambiado y Thibaut Courtois lo celebra. Gracias a los nuevos fichajes, el equipo muestra solidez atrás y un compromiso colectivo reconfortante. Sin embargo, hay un detalle que la afición no termina de entender y que genera debate.

El misterioso caso de Raúl Asencio

A pesar del mal rendimiento defensivo del curso pasado, la aparición de Raúl Asencio fue una gran noticia para el Real Madrid. El joven central canterano tuvo que dar el salto ante las bajas en defensa y demostró ser un central rápido, contundente y eficaz. El año pasado, su presencia ayudó mucho a Thibaut Courtois en algunas situaciones críticas y terminó siendo titular indiscutible.

Pero, este curso, Raúl Asencio ha desaparecido. En las tres primeras jornadas de LaLiga no ha disputado ni un solo minuto con Xabi Alonso al mando. Su futuro parece estar lejos del Bernabéu a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta los planes del club para reforzar la defensa.

Raúl Asencio tendrá que irse, el verano que viene llega un nuevo guardián para Thibaut Courtois

El Real Madrid está valorando fichar a Ibrahima Konaté a coste cero en el próximo verano. Xabi Alonso ha pedido al club su fichaje ante las dudas que generan Rüdiger y Militao, lo que deja a Raúl Asencio completamente sentenciado. Todo apunta a que el canterano tendrá que hacer las maletas el verano que viene.

Mientras tanto, Dean Huijsen ha irrumpido con fuerza en la defensa y se ha consolidado como el mejor protector de Thibaut Courtois. Por su parte, Raúl Asencio ha quedado relegado a un segundo plano y sin oportunidades de demostrar su valía. Xabi lo considera más bien una opción de fondo de armario, pero no como una pieza fiable para el presente inmediato.