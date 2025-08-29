Una oferta de 100 millones le despeja el camino a Kylian Mbappé: 'Será el único...'

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a ser una incógnita en el Real Madrid. El brasileño tiene contrato hasta 2027, pero las negociaciones para su renovación están completamente paradas.

El club le ofreció 20 millones netos por temporada hasta 2030, pero él pedía al menos 25 para aceptar. La falta de acuerdo ha encendido todas las alarmas en el Bernabéu.

En medio de este escenario, en el Real Madrid temen un desenlace incómodo. Si Vinícius se planta y espera a 2027, podría marcharse como agente libre, dejando al club sin compensación económica.

Es la pesadilla que Florentino Pérez quiere evitar a toda costa. Por eso, el dirigente está dispuesto a sentarse a negociar de inmediato o, en caso contrario, estudiar una venta millonaria antes de que se devalúe.

Mbappé, llamado a ser el líder absoluto

En este contexto, todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé. El francés ya es uno de los líderes del vestuario y el fichaje estrella de Florentino Pérez.

Sin embargo, si Vinícius Júnior encuentra una salida, Kylian Mbappé se quedará como el único capaz de cargar con el peso del Real Madrid. Sus goles, su jerarquía y su capacidad de decidir partidos serían más imprescindibles que nunca.

Mbappé ya demostró en el inicio de temporada que no se arruga. Con su fichaje, el club blindó el ataque, pero estaba pensado como un socio de lujo para Vinícius. Ahora la situación puede cambiar radicalmente.

Xabi Alonso tendría que construir un proyecto ofensivo basado casi exclusivamente en el francés, lo que añade más presión a su figura.

Un problema de valoración

Vinícius siempre ha querido sentirse valorado como la gran estrella del Real Madrid. Considera que debe cobrar una cifra similar a la de Mbappé, algo que Florentino no está dispuesto a aceptar en este momento.

De hecho, el presidente cree que su rendimiento reciente no justifica esas pretensiones. El bajo nivel mostrado en los últimos meses ha enfriado todavía más las conversaciones.

Según 'Okdiario', Vinícius incluso estaría tanteando una salida inmediata antes de que se cierre el mercado.

Aunque solo esa fuente ha dado la noticia, la suplencia frente al Oviedo y los rumores de descontento alimentan la incertidumbre. El brasileño, pasional e impulsivo, podría tomar decisiones drásticas en cuestión de días.

El dilema del club

La realidad es que, a estas alturas, todo sigue abierto. El Real Madrid preferiría renovar cuanto antes para zanjar cualquier polémica, pero no cederá a un chantaje económico. En este sentido, si no hay acuerdo, la puerta de salida está lista para abrirse.

De producirse, Kylian Mbappé tendría que asumir un rol que ya conoce: el de líder indiscutible. Sería el encargado de sostener al equipo en las grandes noches y de mantener vivo el espíritu competitivo del club.

En definitiva, si Vinícius se marcha, el futuro inmediato del Real Madrid pasará por los hombros del ’10’ francés.