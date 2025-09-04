Confirmado, Ferran Torres se ha metido en un buen lío: 'Por su culpa...'

La temporada no ha arrancado del todo bien para el Barça, pues el empate en Vallecas contra el Rayo ha evidenciado la gran fragilidad defensiva del equipo en estos momentos. El mejor del partido fue Joan García, que salvó a los catalanes de una derrota segura con sus grandes intervenciones, demostrando ser un portero TOP. Además, a nivel institucional, el ruido que se ha creado con la posible marcha de Fermín López tampoco ha ayudado a generar un clima de tranquilidad y confianza.

Es evidente que Hansi Flick tiene mucho trabajo por delante si quiere hacer carburar al equipo al mismo nivel de la pasada campaña. Y uno de los puntos sobre los que debe poner el foco es la delantera, con Ferran Torres reclamando el sitio de Robert Lewandowski. El delantero valenciano del Barça ha aprovechado la lesión del polaco para ser titular en el inicio de liga y ha respondido con dos goles en tres jornadas.

A raíz de esta situación, y según informaciones de la revista Don Balón, Robert Lewandowski estaría muy molesto por su suplencia en Vallecas. El '9' ha estado lesionado las dos primeras jornadas, pero esperaba tener más minutos en la tercera. Hansi Flick lo sacó al campo en los últimos suspiros del encuentro sin prácticamente tiempo para poder dejar huella.

Confirmado, Ferran Torres se ha metido en un buen lío: Robert Lewandowski será suplente por su culpa

Robert Lewandowski, a pesar de sus 37 años, continúa siendo uno de los mejores atacantes a nivel mundial. Lo demostró la pasada campaña, anotando la friolera cifra de 42 goles en todas las competiciones, números al alcance de pocos. Sin embargo, esta temporada Hansi Flick quiere dosificarlo mejor para tenerlo fresco en la parte más decisiva de la temporada y evitar perderlo por lesión como sucedió en el pasado ejercicio.

En este sentido, siguiendo la información de Don Balón, parece que a Robert Lewandowski no le sentó nada bien entrar en los últimos minutos en Vallecas sin tiempo prácticamente a nada. Pero además, hay otro problema con el polaco, pues parece que varios jugadores del vestuario prefieren a Ferran Torres en el campo. El '7' es más solidario en las tareas defensivas y no se queja ostensiblemente con gestos despectivos cuando hay alguna jugada que no le gusta.

Robert Lewandowski responde a los rumores

En las últimas horas, Robert Lewandowski ha dado la cara para dar su versión y tratar de calmar las aguas. Sorprendentemente, y en contra de la información publicada por Don Balón, el '9' entiende perfectamente su suplencia. De hecho, según sus palabras, "este año afronto mi situación de manera diferente: no me fijo en la cantidad de minutos, sino en la calidad".

De este modo, parece que podríamos estar viviendo un cambio de era en la línea ofensiva culé. Si lo que dice Robert Lewandowski es cierto es porque Hansi Flick ha hablado con él sobre su nuevo rol. Habrá que estar muy atentos, pero todo hace indicar que, en estos momentos, Ferran Torres está por delante y apunta a ser el titular.