Sorpresa mayúscula en el Barça: la decisión de Flick con Eric García lo cambia todo

El Barça no ha comenzado la temporada de la mejor forma posible. A pesar de las dos primeras victorias a domicilio ante Mallorca y Levante, en Vallecas el equipo no pudo pasar del empate y demostró una fragilidad defensiva pocas veces vista. Solo la gran actuación de Joan García salvó al club catalán de una derrota segura.

Está claro que, a nivel defensivo, las cosas han cambiado para el FC Barcelona. La inesperada salida de Iñigo Martínez al fútbol saudí está demostrando la importancia que tenía el central vasco en la plantilla, ya que Flick todavía no le ha encontrado sustituto. El técnico alemán ha realizado varios cambios probando distintas combinaciones y, de momento, el gran beneficiado está siendo Eric García: ha sido titular en las tres primeras jornadas de LaLiga.

Ante el Rayo, Eric García actuó como central y fue el más destacado de la línea defensiva, estando a punto de marcar en varias ocasiones gracias a su poderío aéreo. Está claro que, ahora mismo, Eric parte como titular en los planes del técnico alemán. Y lo cierto es que, ahora mismo, el que corre peligro es Jules Koundé.

Jules Koundé está por detrás de Eric García

El pasado domingo, en la tercera jornada, Jules Koundé pudo disfrutar de su primera titularidad de la temporada, ya que en las dos primeras jornadas, Eric García ocupó su lugar. Una situación sorprendente teniendo en cuenta que la pasada campaña fue el jugador más utilizado de la plantilla. Pero lo cierto es que el nivel de Koundé ha bajado, y Flick lo sabe.

Ante el Rayo, Jules Koundé estuvo poco preciso a la hora de ayudar al equipo en posiciones ofensivas, mientras que en defensa fue superado en varias ocasiones con demasiada facilidad. Demostró que no se encuentra en su mejor momento, dándole la razón a Flick de haberlo dejado en el banquillo las dos primeras jornadas. Si sigue esta situación, Koundé puede convertirse en un auténtico problema en el vestuario culé.

Toque de atención a Jules Koundé

El internacional francés ha sido advertido por llegar varias veces tarde a entrenamientos y reuniones la pasada temporada. Flick es inflexible con estas cosas, pero debido al alto rendimiento de Jules Koundé, la situación no fue a más. Ahora, sin embargo, todo ha cambiado y parece que tras su mala actuación en el Gamper, Eric García le ha comido la tostada.

Se espera del francés un comportamiento ejemplar y un total compromiso con el equipo, y se le pide que vuelva a esforzarse al 100%. Una situación que preocupa a Flick, consciente de que si la situación no se revierte, Jules Koundé puede acabar siendo un gran dolor de cabeza para el vestuario. Habrá que estar atentos a los próximos encuentros y ver la decisión de Flick referente a la titularidad del galo en el equipo.