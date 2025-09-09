¡Aleluya! Xabi Alonso por fin puede contar con su '9' favorito: adiós a Gonzalo García

Endrick no es un fichaje de última hora, pero para Xabi Alonso como si lo fuera. El brasileño llegó al Real Madrid la temporada pasada como una de las grandes apuestas de futuro de Florentino Pérez. El presidente desembolsó 72 millones de euros por hacerse con sus servicios, pero lo cierto es que hasta ahora no ha podido demostrar su calidad.

Los problemas físicos y la falta de minutos marcaron su primera temporada en la élite. Varias lesiones le lastraron, impidiéndole demostrar el potencial que todos intuían y restándole continuidad en el campo bajo las órdenes de Ancelotti. Sin embargo, ahora Endrick está completamente recuperado y listo para debutar con Xabi Alonso vistiendo el icónico dorsal '9'.

Endrick se pone a las órdenes de Xabi Alonso

Endrick ha trabajado duro en Valdebebas durante las últimas semanas con un objetivo claro: volver a ser decisivo. Con solo 19 años sabe que tiene una enorme responsabilidad, pero también el talento suficiente para asumirla. En su mente está ganarse la confianza de Xabi Alonso para ser titular en el Bernabéu.

En este sentido, Xabi Alonso le exige sacrificio. No solo quiere un delantero que marque goles, sino un futbolista que presione, que se asocie y que aporte intensidad en todo momento. Endrick es consciente de que no le regalarán nada, así que debe aprovechar cualquier minuto en el terreno de juego.

Gonzalo García pierde su sitio en la rotación

Mientras Endrick sufría con las lesiones, Gonzalo García emergió con fuerza. El canterano aprovechó la oportunidad y brilló en el Mundial de Clubes, donde mostró carácter, goles y personalidad para convencer al cuerpo técnico. Desde entonces, se ha mantenido en la pelea por un sitio en el ataque.

Ahora, la recuperación de Endrick supone un nuevo desafío para Gonzalo García. Sabe que la competencia será feroz, pero también que está preparado para luchar de tú a tú con la gran joya brasileña. Xabi Alonso valora su actitud y le considera una pieza útil para la rotación ofensiva.

Una batalla que beneficia al Real Madrid

El pulso entre Endrick y Gonzalo García promete marcar la temporada. Para el Real Madrid, la situación es ideal: dos jóvenes talentos futbolísticos con hambre de minutos, capaces de elevar el nivel en cada entrenamiento y en cada partido. La meritocracia dictará sentencia y decidirá quién juega más.

Endrick quiere reivindicar su fichaje millonario y demostrar que está listo para liderar la delantera. Gonzalo, en cambio, busca consolidarse como el ejemplo perfecto de la cantera blanca. Diferentes orígenes, mismo objetivo: triunfar en el Bernabéu.