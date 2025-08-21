La brutal oferta que el Real Madrid ha rechazado por Éder Militao: 'No puede ser...'

En el vestuario, Éder Militão formaba parte del llamado “clan brasileño”, un grupo con mucho peso en los últimos años.

Sin embargo, la pérdida de continuidad y las largas ausencias por lesión le han restado influencia. Ya no tiene la misma ascendencia en el grupo ni sobre el césped y eso no pasa desapercibido.

Xabi Alonso valora su capacidad defensiva, pero necesita futbolistas disponibles todo el año. El técnico vasco no está dispuesto a dar minutos a quien no esté al cien por cien físicamente.

Militão, por su parte, tampoco acepta un papel secundario, lo que genera más tensión en su relación con el cuerpo técnico.

El Real Madrid pagó 50 millones por Éder Militão y la mitad del tiempo ha estado lesionado. Una realidad que desespera a Xabi Alonso, que debe pensar algo como “no puede ser” cada vez que el brasileño pasa más minutos en la enfermería que sobre el césped.

Lo que parecía un fichaje de futuro se ha convertido en una incógnita permanente.

Las lesiones han lastrado a Éder Militão en momentos clave. Dos roturas de ligamento cruzado en apenas dos temporadas han frenado su progresión y su peso en el vestuario.

Ahora, su nombre suena con fuerza en los despachos del Bernabéu como posible salida. Desde Arabia Saudí llega una oferta que ronda los 60 millones fijos más 20 en variables.

Florentino Pérez estudia la operación

El Real Madrid no quiere repetir errores del pasado y sabe que no puede jugarse la estabilidad con un jugador propenso a lesionarse.

Florentino Pérez ya analiza los pros y contras de una operación que podría dejar en las arcas entre 60 y 80 millones de euros.

Eso sí, parece claro que el club blanco no aceptará menos de 80 millones de euros. Cifra que consideran justa por un internacional brasileño con experiencia en grandes escenarios.

Arabia Saudí tiene músculo financiero, pero la negociación todavía debe madurar para acercarse a las pretensiones del Madrid.

En este sentido, el desgaste físico y mental de Militão ha terminado por acelerar los rumores. En el club entienden que el central no ha respondido a la inversión inicial, por lo que sería el momento ideal para sacarle rendimiento económico antes de que pierda más valor.

Una despedida cada vez más probable

El entorno del futbolista es consciente de que la confianza ya no es la misma. Militão no acepta ser suplente y, con Dean Huijsen en ascenso, la zaga empieza a tener un nuevo orden jerárquico.

Alaba y Rüdiger también empujan fuerte, mientras que el brasileño sigue sin recuperar su mejor versión.

En definitiva, Éder Militão parece haber iniciado su despedida del Real Madrid. Si Arabia Saudí se acerca a la cifra que pide Florentino Pérez, la operación podría cerrarse en cuestión de semanas.

En el Santiago Bernabéu ya asumen que el futuro del brasileño está más lejos de lo que parece.