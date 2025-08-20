Vinícius Júnior recibe un cheque en blanco del máximo rival del Real Madrid

En el París Saint-Germain no se rinden. Con Mbappé ya en el Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi ha activado un nuevo plan para reforzar el ataque.

El presidente del club parisino quiere tentar a Vinícius Júnior con una propuesta irrechazable. Según el diario 'donbalón', sobre la mesa estaría dispuesto a colocar un cheque en blanco. Es decir, una oferta astronómica con tal de verle vestir su camiseta en el futuro.

La clave está en el calendario. Vinícius tiene contrato con el Real Madrid hasta 2026. Si no acepta renovar en los próximos meses, su último año quedaría en el aire.

Ese escenario supondría una oportunidad de oro para el PSG, que podría lanzarse a por él en 2025 a precio reducido o gratis en 2026.

El temor del 2026

En el Bernabéu son conscientes del riesgo. Si la renovación se demora demasiado, 2026 podría marcar la despedida del brasileño.

El PSG está preparado para garantizarle un salario muy superior al que percibe en el Madrid y, además, el rol de líder ofensivo tras la salida de Mbappé.

La amenaza no es menor. Vinícius ha sido durante años uno de los grandes estandartes del proyecto de Florentino Pérez.

Sin embargo, la llegada de Mbappé y su creciente protagonismo generan incertidumbre en el jugador. El brasileño ya no se percibe tan seguro dentro del plan deportivo como hace apenas unos meses.

Florentino Pérez debe reaccionar

La situación exige movimientos rápidos. El Real Madrid no puede permitirse perder a una de sus estrellas a coste cero después de haber invertido tiempo y recursos en su desarrollo.

El riesgo de ver a Vinícius marcharse libre en 2026 sería un golpe devastador tanto en lo deportivo como en lo económico.

Florentino Pérez tendrá que moverse antes de que lo haga Al-Khelaïfi. Una oferta de renovación clara, con condiciones a la altura del estatus del jugador, parece inevitable.

Mientras tanto, el PSG sigue enviando mensajes directos: si Vinícius duda, París lo espera con los brazos abiertos y un contrato millonario preparado.

El futuro en juego

El caso Vinícius será uno de los grandes temas de la temporada. La presión mediática irá en aumento a medida que se acerque 2026.

Cada decisión, cada gesto y cada palabra del brasileño serán analizados al detalle en España y en Francia.

La operación todavía está en el aire, pero lo que está claro es que el PSG ha lanzado un órdago serio.

Vinícius tendrá que elegir si mantiene su lealtad al Real Madrid o si acepta convertirse en el nuevo símbolo del proyecto parisino. En Chamartín, el reloj ya está en marcha.