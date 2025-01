Marcus Rashford, delantero del Manchester United, estaba listo para unirse al Barça en este mercado de fichajes de invierno, pero su llegada ha quedado descartada. Marcus Rashford había llegado a un acuerdo tanto con el Barça como con el United, pero el club no ha logrado vender y, por ende, no tiene sitio para el inglés. Marcus Rashford era la prioridad de Joan Laporta y de Hansi Flick, pero el Barça ya se despide del extremo: ahora pone el foco en una estrella que dejaría el Liverpool.

El Barça se despide de Marcus Rashford y trabaja en el fichaje de un crack del Liverpool: "Mejor que Salah..."

Del Liverpool al Barça, fichaje para olvidar a Marcus Rashford: 'Mejor que Salah...'

El Barça debe pasar página y olvidar lo sucedido con Marcus Rashford, quien no ha respondido a la oferta del Barça, que todavía no dispone de margen salarial para ficharle cedido. Con todo ello, el Barça ha decidido mover ficha por otro extremo izquierdo top que todavía no había sido descubierto y que recuerda y mucho al mejor Salah. El problema es que, al igual que el Barça, el Liverpool también se ha entrometido en la carrera por fichar al jugador en cuestión, que no descarta ninguna posibilidad ahora mismo.

El Barça, por motivos económicos, se despide de Marcus Rashford y ya trabaja en el fichaje de una futura estrella mundial, que recuerda y mucho al egipcio Salah. El Barça busca alternativas en el mercado de fichajes, pues Rashford ha quedado fuera de la pelea y, una de estas, es Ademola Lookman, futbolista nigeriano de 26 años del Atalanta. Lookman, que brilló contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de Europa, llevaba meses en la agenda de Joan Laporta y el Barça quiere atarle: adiós Marcus Rashford.