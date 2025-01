Thierry Henry dice lo que muchos piensan del Benfica-Barça: 'Si yo fuera Flick...'

El Barça consiguió una victoria épica en Lisboa contra el Benfica tras remontar un 4-2 adverso en un final de partido realmente trepidante. De esta forma, los culés han sellado su pase a octavos de la Champions, no sin antes haber sufrido de lo lindo durante el encuentro. El FC Barcelona estuvo por debajo en el marcador en dos ocasiones, la primera por 3-1 y la segunda vez por 4-2.

El Benfica llegó al minuto 77 con el marcador a su favor 4-2, pero todo cambió en 10 minutos gracias al penalti transformado por Lewandowski y el gol de Eric García. El Barça había conseguido igualar el encuentro y todavía faltaba lo mejor, el gol de Raphinha en el descuento, culminando una remontada épica. Ahora bien, la alegría por la victoria no puede esconder ciertas críticas que ha recibido el equipo por parte de una leyenda como Thierry Henry.

Thierry Henry opina y es muy claro

Thierry Henry, ex del Barça, participa como comentarista en la cadena televisiva CBS y en el momento que se desató la locura con el gol decisivo, su reacción no pasó desapercibida. Lejos de alegrarse o realizar algún gesto de victoria, el francés se quedó completamente quieto. Además, en el análisis post-partido, Henry fue contundente al afirmar que "ha habido muchos fallos en los goles, no se puede considerar un gran partido".

Pero Thierry Henry no se quedó aquí y quiso ampliar su reflexión. "El FC Barcelona ha conseguido remontar y el espíritu de equipo estaba ahí, pero no debería haber estado en esa situación desde el principio. Aun así, se han encajado cuatro goles y eran goles evitables; tiene que haber más control".

Thierry Henry carga contra Hansi Flick

Además de lo comentado anteriormente, Thierry Henry quiso señalar directamente a Hansi Flick. "Si yo hubiera sido entrenador, me volvería loco, no habría aceptado encajar tantos goles", fue su sentencia.

Y es que parece que al francés no le gustó mucho el modo en el que el Barça se llevó el partido. En este sentido, reconoció que "remontar de esta manera es sorprendente, pero ha habido muchos fallos en los goles".

Sea como sea, está claro que la exigencia de Thierry Henry es máxima para un club como el FC Barcelona. Él, que jugó en el Camp Nou, sabe que el club catalán solo aspira a la excelencia y no le gustó lo visto en el Benfica-Barça. Así lo explicó en CBS, donde ahora se ha convertido en un icono de Internet con sus reflexiones y opiniones.