Se va, Dani Olmo es mucho mejor, adiós Barça: Dortmund y Oporto sueñan con su fichaje

La dirección deportiva del Barça tendrá que tomar decisiones importantes antes de que comience la nueva temporada. La plantilla ha mejorado notablemente respecto al curso pasado con la llegada de las nuevas incorporaciones. Sin embargo, el club enfrenta un problema de espacio, no caben todos y nadie quiere salir.

En la zona medular, por ejemplo, existe un evidente overbooking que impide progresar a los jóvenes talentos de La Masía. Con futbolistas como Dani Olmo, Fermín o Gavi en la medular, parece complicado que Dro, Toni o Guille Fernández puedan hacerse un hueco. Es por ello que la dirección deportiva del Barça no vería con malos ojos la salida de alguno de ellos en forma de cesión.

Dani Olmo deja sin sitio a la mejor perla de La Masía

En el Barça son conscientes de que las nuevas perlas de La Masía tienen que seguir progresando: necesitan minutos de calidad en equipos importantes. Guille Fernández es uno de esos talentos en ciernes, y equipos de máximo nivel se han fijado en él.

Guille Fernández tiene 17 años, es una de las perlas de La Masía y ahora le toca decidir su futuro. El polivalente centrocampista culé tiene varias novias y tiene que decidir si continuar en el filial o aceptar una de las ofertas recibidas. Se vislumbra una reunión con su agente, Jorge Mendes, para tomar una decisión al respecto.

Desde Alemania informan que en el Dortmund están muy interesados en incorporar a Guille Fernández. Sin embargo, dicho interés también se ha trasladado a Portugal, donde el Oporto pretende su fichaje. Ahora solo falta ver qué decisión toma y cuál es su destino.

Qué hacer con el talento de Guille Fernández: cesión o traspaso definitivo

El Barça y Jorge Mendes estarían estudiando la alternativa que Guille Fernández salga cedido para no perder el control sobre el futbolista. De esta forma, Guille podría ganar en experiencia y foguearse en alguna liga europea importante antes de intentar quitarle el sitio a Dani Olmo. Su calidad no pasa desapercibida para Dortmund y Oporto.

Sin embargo, lo que tampoco se descarta es que Guille Fernández se marche traspasado. El Barça guardaría un porcentaje importante de la propiedad y una parte de su futura venta. Así, un traspaso con una opción de recompra no es para nada descartable, aunque la cesión es la alternativa más probable en este caso.

Sea como sea, está claro que Guille Fernández tiene que salir del Barça para volver más fuerte que nunca. Ahora mismo, con Dani Olmo ocupando su posición, no tiene sitio en el primer equipo del FC Barcelona.