Simeone y Flick negocian un trueque histórico: 'Gavi y Fermín a cambio de...'

En las últimas semanas, Gavi y Fermín López han acaparado la mayoría de las portadas de la actualidad culé. Los rumores de su mala relación personal han provocado un sinfín de comentarios, especulaciones y afirmaciones sin sentido. En algunos sitios se menciona que sus respectivas novias son el motivo de dicho enfrentamiento, mientras que en otros aseguran que la causa ha sido un 'pique' en un entrenamiento.

Sea como fuere parece bastante evidente que la buena amistad que unía a los dos jugadores del Barça estaría actualmente rota. Ante dicha situación, los rumores de salida de Fermín López han sonado con más fuerza que nunca. Equipos como el Atlético de Madrid o el Chelsea estaban dispuestos a ofrecer una buena cantidad para poder incorporar a Fermín a sus filas.

Sin embargo, la operación se ha acabado frustrando y Fermín, con el mercado ya cerrado, seguirá bajo disciplina del FC Barcelona. Eso sí, de cara la próxima temporada, la historia puede ser muy distinta, ya que Flick tiene como objetivo encontrar un '9' de garantías. Y, para conseguirlo, Gavi y Fermín López podrían ser las monedas de cambio que utilice el conjunto catalán.

Gavi y Fermín López apuntan al Atlético de Madrid

Actualmente, ni Gavi ni Fermín López son indiscutibles en el Barça. Además, parece que su mala relación podría estar afectando al buen rollo del vestuario. Es por eso que, en estos momentos, la salida de ambos no está descartada, y Flick lo sabe.

El técnico alemán quiere sacar provecho de esta situación y estaría pensando hablar con Simeone para encontrar una solución. El argentino estaría encantado de poder contar con Gavi y Fermín López en sus filas, ya que son dos jugadores que encajan con su estilo. Eso sí, para que la operación llegue a buen puerto, el Atlético de Madrid debería dejar salir a Julián Álvarez, el '9' favorito de Flick.

Julián Álvarez por Gavi y Fermín, el movimiento estrella de 2026

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez es un gran obstáculo para que el Barça intente su fichaje. Los 500 millones de euros fijados en su contrato son sencillamente inalcanzables para la entidad catalana. Es aquí cuando entrarían en juego Gavi y Fermín López, dos cracks muy del agrado de Simeone que podrían favorecer la llegada de Julián al Camp Nou para la próxima temporada.

Todavía es muy pronto para saber lo que sucederá, pero Flick y Simeone serán decisivos a la hora de llegar a un acuerdo. El Atlético de Madrid ha tenido un arranque liguero muy convulso y todavía no ha ganado ninguno de sus encuentros. Una temporada nefasta del club colchonero podría facilitar ostensiblemente las posibilidades del Barça para fichar a Julián Álvarez.