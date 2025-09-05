Oficial, la joya del Betis suena para el Real Madrid: Franco Mastantuono, al banquillo

Franco Mastantuono ha sido el último en llegar al Real Madrid este verano, pero desde la segunda jornada de liga se ha hecho con el puesto de extremo diestro. La confianza de Xabi Alonso en el joven argentino está fuera de toda duda. El tolosarra lo convenció de que rechazara al PSG para jugar en el Bernabéu, y ahora se siente en deuda con él.

Sin embargo, lo cierto es que, hasta la fecha, Franco Mastantuono ha dejado más sombras que luces. Su talento es indiscutible, pero quizás le ha llegado demasiado pronto la oportunidad de ser titular en el Real Madrid. La exigencia del Bernabéu es máxima y cada error se paga caro, así que la directiva ya estudia nuevas alternativas para reforzar la plantilla.

Florentino Pérez quiere más talento nacional

Florentino Pérez lleva tiempo con la idea de 'españolizar' al Real Madrid. La presencia de más jugadores nacionales es uno de sus objetivos, convencido de que esa apuesta puede reforzar la identidad del club. En este contexto, los ojeadores ya han recibido la orden de rastrear el mercado en busca de jóvenes promesas españolas.

El nombre que más interés despierta ahora mismo es el de Pablo García, futbolista del Real Betis. A sus 19 años, se ha consolidado como una de las joyas del fútbol español. Su desborde, potencia y capacidad goleadora han llamado la atención de media Europa, y en Chamartín no quieren dejar pasar la oportunidad.

Pablo García deslumbra en Europa y amenaza a Franco Mastantuono

El pasado verano, Pablo García fue uno de los grandes protagonistas del Europeo Sub-19. En semifinales contra Alemania anotó cuatro goles, un registro histórico que confirmó lo que muchos ya intuían, es decir, se trata de un atacante con un futuro brillante. Desde entonces, su cotización se ha disparado y los grandes clubes no le quitan ojo.

El Real Madrid ve en él un perfil que puede encajar perfectamente en el proyecto de Xabi Alonso. Un jugador atrevido, con capacidad para romper defensas y aportar soluciones en partidos atascados. Además, sería un competidor ideal para hacer que Franco Mastantuono tenga que dar el máximo en cada partido.

Competencia directa para Mastantuono

La llegada de Pablo García supondría un desafío mayúsculo para Franco Mastantuono. El argentino ya ha comprobado lo duro que es jugar en el Madrid, y ahora podría ver cómo un talento nacional amenaza con quitarle espacio en el once. Todo dependerá de su capacidad para aprovechar las oportunidades y demostrar la calidad que todos le reconocen.

Florentino Pérez sigue de cerca la evolución del atacante bético y sopesa dar el paso definitivo en los próximos meses. El interés del Madrid en Pablo García es una realidad y, si se concreta, la competencia en el vestuario será todavía más feroz. El futuro de Franco Mastantuono está en sus manos: debe reaccionar antes de que otro le arrebate el protagonismo.