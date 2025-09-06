Adiós Barça, Andreas Christensen no puede evitarlo: fichaje cerrado, se va al Arsenal

Tras la marcha sorpresiva de Iñigo Martínez al futbol saudí, Hansi Flick se ha quedado únicamente con tres centrales natos, Cubarsí, Araújo y Andreas Christensen. Es cierto que futbolistas como Jules Koundé, Eric García o el mismo Gerard Martínez pueden actuar en el centro de la defensa aunque no es la situación ideal. Flick lo sabe y en el próximo mercado invernal el Barça puede intentar fichar a otro central.

Nombres como Bastoni o Ghéhi están sonando con fuerza en el entorno culé, ambos son zagueros de primer nivel mundial. Sin embargo, y en las últimas horas, ha surgido el nombre de otro candidato al que Deco lleva siguiendo de cerca hace mucho tiempo. Hablamos del central Murillo, defensa brasileño del Nottingham Forest, para acometer su fichaje el Barça tendría que realizar una gran venta.

Todo apunta que el destino del central brasileño continuará en la Premier inglesa, concretamente en el Arsenal de Mikel Arteta. El equipo londinense pagará la cantidad que el Nottingham pida por Murillo dado su gran interés en hacerse con sus servicios. En clave Barça, parece que el técnico alemán tendrá que conformarse con intentar renovar a Andreas Christensen.

Murillo en la agenda de Deco

Cerrado el mercado, a Deco todavía le quedan carpetas por cerrar, el director deportivo trabaja ahora en las renovaciones de De Jong y Eric Gacía. La dirección deportiva mira más adelante para mejorar el plantel de cara al futuro. En este contexto, medios ingleses apuntan al interés del Barça en el central brasileño del Nottingham, Murillo Costa Dos Santos.

Fichado hace dos temporadas del Corinthians, el Nottingham pagó por el central la cantidad de 12 millones. Sus buenas actuaciones le han valido un aumento en el valor de mercado cifrado actualmente alrededor de los 55 millones. Con la pérdida reciente por la salida de Iñigo Martínez y la finalización del contrato del danés Christensen en 2026, el Barça está obligado a rastrear el mercado de centrales.

El seguimiento de Deco

La dirección deportiva culé tiene buenos informes de Murillo cuando ya actuaba en el Corinthians brasileño. Se trata de un central zurdo, fuerte físicamente de 1.85mt, valiente, bien posicionado en el terreno de juego y con buena salida de balón. Zaguero polivalente dado que puede ocupar también el lateral izquierdo, el central del Nottingham también es seguido muy de cerca por el Arsenal de Mikel Arteta.

Deco habría identificado a Murillo como el reemplazo ideal al veternano central vasco Iñigo Martínez pero sabe que poco puede hacer con la competencia del Arsenal. Actualmente, el Arsenal solo tiene a Gabriel Magalhaes en el lado izquierdo y busca afianzar esta demarcación con otro defensa de garantías. Mikel Arteta ha elogiado en diversas ocasiones a Murillo, y la apuesta por el jugador carioca, es firme.