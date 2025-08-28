Lucas Vázquez le agradece su trabajo a Xabi Alonso: 'Sin ti no habría fichado...'

La marcha de Lucas Vázquez del Real Madrid fue uno de esos momentos agridulces que dejan huella.

El gallego cumplió su sueño de vestir la camiseta blanca y vivió noches memorables en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el club decidió apostar por Trent Alexander-Arnold y el regreso de Dani Carvajal, lo que dejaba sin hueco al lateral. El final de etapa parecía inevitable.

El desenlace se confirmó con la información de Fabrizio Romano: “¡Lucas Vázquez al Bayer Leverkusen, here we go!”.

El acuerdo está cerrado y el jugador ya habría pasado el reconocimiento médico en secreto. Un cambio de aires que marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.

El guiño de Xabi Alonso

Lo que pocos sabían es que la operación tiene un protagonista silencioso: Xabi Alonso. El Bayer Leverkusen preguntó al técnico por Lucas y el tolosarra no dudó en darle las mejores referencias.

Además, el propio jugador buscó consejo en su excompañero, y Xabi Alonso le habló de la vida en Alemania y de lo que significaba estar en un proyecto tan ambicioso.

De hecho, si el fichaje se concreta, Lucas Vázquez podría reconocerle a su exentrenador una frase muy sincera: “Sin ti no habría fichado con ellos”.

En concreto, ello se debería a que ha sido la confianza de Xabi Alonso la que ha terminado de inclinar la balanza. El respaldo de alguien que conoce tanto el fútbol español como el alemán ha resultado clave.

Una apuesta por seguir en la élite

Lucas Vázquez tuvo opciones de abandonar Europa. Equipos de ligas exóticas le pusieron sobre la mesa contratos con cifras difíciles de rechazar.

Sin embargo, el gallego tenía claro que quería seguir compitiendo al máximo nivel. El Leverkusen le ofrece esa posibilidad, con la Champions League como gran escaparate.

La ambición de Lucas Vázquez sigue intacta. Sabe que en el club alemán tendrá que pelear cada minuto, pero confía en que su experiencia y versatilidad lo conviertan en una pieza útil.

Puede jugar como lateral, extremo o incluso interior, algo que siempre ha sido muy valorado por sus entrenadores.

Posible reencuentro en Champions

El destino puede deparar un cruce curioso. Si el Bayer Leverkusen y el Real Madrid coinciden en la Champions, Lucas Vázquez podría volver al Santiago Bernabéu como rival. Sería un regreso cargado de emociones.

Aunque en declaraciones privadas, el gallego habría dicho que preferiría no enfrentarse nunca al club de su vida.

Pese a todo, volver a pisar el césped del Santiago Bernabéu sería un motivo de orgullo. Con la camiseta del Bayer Leverkusen, Lucas Vázquez quiere demostrar que aún tiene mucho fútbol en sus botas.

De este modo, detrás de esta nueva aventura, siempre quedará la sombra de Xabi Alonso, el hombre que le terminó por abrir la puerta de Alemania al gallego.