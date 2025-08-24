Roony Bardghji acaba de fichar por el Barça y ya se deja querer por sus compañeros

La dirección deportiva del Barça ha hecho los deberes con las exigencias de Hansi Flick realizando las incorporaciones solicitadas. La portería ha sido reforzada con Joan García, uno de los mejores guardametas de la pasada temporada y el que realizó más intervenciones en la Liga. Marcus Rashford, por su parte, ha venido para reforzar la banda izquierda del ataque, posición en la que Flick había hecho gran hincapié.

Reforzar la banda izquierda del ataque era una prioridad para Flick, básicamente para poder dar descanso durante la temporada a los titulares Raphinha y Yamal. El fichaje de Rashford asegura que las rotaciones en los extremos se puedan ir realizando según las necesidades. Por último, está el fichaje del sueco Roony Bardghji fichado del Copenhague por 2M Euros y que en principio tenía que reforzar al filial.

Sin embargo, las grandes actuaciones realizadas en pretemporada han convencido a Flick que lo quiere en la primera plantilla. El sueco ha demostrado ser un especialista en el uno contra uno, un extremo que juega a pierna cambiada y este hecho le encanta a Hansi Flick. Es un jugador joven, diferente, con el balón en los pies puede pasar cualquier cosa y sus movimientos de cadera son espectaculares, engañando a sus contrarios constantemente.

Roony cae de pie en el vestuario blaugrana

El jugador sueco nacido en Kuwait, Roony Bardghji, nueva incorporación del Barça este verano, se ha ganado al grupo con su actitud y carácter. Sufrió un varapalo importante, a sus 18 años tuvo una lesión de cruzados que provocó que se perdiera toda la pasada campaña. Ahora, en la pretemporada culé, la está aprovechando al máximo, cada minuto de juego para demostrar su gran calidad.

Dedicó largos días en recuperarse, siguiendo las instrucciones de médicos y fisios para minimizar riesgos y posibles recaídas. Su voluntad férrea de conseguir un estado de forma óptimo sorprendió al staff blaugrana cuando aterrizó en la ciutat esportiva culé. Su inmejorable estado físico ha venido acompañado de una actitud positiva y tremendas ganas de aprender e integrarse en el grupo.

Marc Casado lo 'apadrina'

Roony venía en un principio para reforzar al filial pero sus actuaciones están sorprendiendo a todos y Flick ya ha reconocido que depende de él quedarse en el primer equipo. A pesar de la barrera idiomática y el gran cambio en su vida, Rooney está poniendo todo su empeño para ser uno más en todos los aspectos. Su proactividad y sentido del humor han hecho que se haya ganado al vestuario y Marc Casadó lo ha acabado 'apadrinando'.

Marc Casadó ha realizado varios guiños sobre Roony en redes sociales mostrando un buen ambiente con el nuevo fichaje. Roony se apoya en los angloparlantes como De Jong, Koundé, Lewandowski, Szczesny o Rashford. El sueco, desde que llegó al Barça, ha multiplicado sus seguidores en redes sociales llegando a pasar del millón de seguidores, todo un record.