Robert Lewandowski dice lo que muchos piensan: '¿Ter Stegen? Estoy...'

El gran protagonista del mercado de verano en Can Barça no ha sido ni será ningún fichaje realizado o en ciernes, es lo que sucede con Ter Stegen. Muchos han sido los que han opinado sobre la situación que atraviesa el '1' del FC Barcelona, y el último en hacerlo ha sido su compañero de equipo, Robert Lewandowski. El '9' ha sido meridianamente claro en su opinión sobre el caso Ter Stegen.

Recordemos que Ter Stegen se lesionó la pasada temporada de gravedad en Villarreal, lesión que le provocó estar de baja casi toda la campaña. El Barça acudió al mercado firmando a Szczesny, portero que había colgado los guantes en verano. La llamada del Barça le hizo recapacitar de su decisión y decidió unirse al proyecto de Flick.

Por su parte, Ter Stegen regresón con el grupo en la recta final del curso, pero Hansi Flick apenas le dio minutos: solo jugó el partido contra el Valladolid en Zorrilla. Para el resto de partidos importantes, Flick siguió confiando en Wojciech, que se había convertido en titularísimo ante la falta de confianza en Iñaki Peña. Y ahora, el portero alemán ha visto como el Barça no cuenta con él para la próxima temporada, pues el club ha fichado a Joan García para que sea el titular.

Robert Lewandowski descubre qué sucede con Ter Stegen

Tras el fichaje de Joan García, la directiva del Barça creía que Ter Stegen aceptaría alguna de las ofertas recibidas, pero se equivocaban. El meta alemán ha comenzado un pulso con la entidad culé y ha dicho que de aquí no me muevo. Sabedor de que tiene todavía 3 años de contrato por delante, hasta 2028, ha pedido que el club le abone el salario que le corresponde antes de salir.

Para hacer la situación todavía más tensa, Ter Stegen acaba de pasar por quirófano para solucionar problemas lumbares que arrastra desde hace tiempo. El colmo se ha dado una vez realizada la operación, pues Ter Stegen se ha negado a firmar el informe médico que el club necesita para inscribir a los nuevos fichajes. Por todo ello, la planta noble del FC Barcelona le ha abierto un expediente sancionador y le ha retirado la capitanía, y ahora Robert Lewandowski ha dado su sincera opinión.

Robert Lewandowski se pronuncia sobre Ter Stegen

Algunos de los futbolistas de la plantilla como Ferran Torres o Gavi han salido en defensa de Ter Stegen. En cambio, Robert Lewandowski, lejos de querer involucrarse en el asunto, ha dicho lo que muchos piensan. El '9' ha contestado de forma tajante: "Ter Stegen? Estoy cansado de este tema, gracias".

Es evidente que la situación con el portero alemán se está enquistando y puede generar tensiones en el vestuario. La respuesta de Robert Lewandowski evita este confrontamiento, esquivando pronunciarse de una forma directa sobre la situación de su compañero. De forma inteligente, Lewandowski ha decidido no entra en debates para evitar crear aún más polémica, pero sus declaraciones demuestran cierto hartazgo: no es una situación ideal para absolutamente nadie.