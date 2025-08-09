Ni Barça ni Madrid, se va a Arabia Saudí: Joan Laporta y Florentino Pérez alucinan

Como ya es costumbre cada verano, Barça y Real Madrid vuelven a librar su particular duelo por los grandes nombres del mercado. Las diferencias entre ambos clubes son evidentes, pero Joan Laporta y Florentino Pérez coinciden en su objetivo: construir una plantilla ganadora. Uno lo hace desde el trabajo de cantera y el otro desde la inversión directa, pero ambos métodos siguen dando resultados.

En el Barça, Joan Laporta se mantiene firme en su apuesta por La Masía, donde sigue confiando en que salgan los talentos que marcarán el futuro del club. Florentino Pérez, por el contrario, continúa usando el músculo financiero del Madrid para fichar jugadores de rendimiento inmediato. Estas dos visiones, tan diferentes como exitosas, se habían enfrentado por un '9' que, finalmente, jugará en Arabia Saudí.

El recuerdo de Arda Güler sigue muy presente en el Camp Nou

La tensión entre Barça y Madrid ya vivió un capítulo muy reciente con el fichaje de Arda Güler. El joven turco lo tenía prácticamente hecho con los culés, pero una ofensiva final del club blanco cambió el destino del jugador. Finalmente, el mediapunta recaló en el Bernabéu y dejó a Joan Laporta con la operación a medias.

Aquel giro inesperado dejó heridas en la directiva del Barça, que consideraba que lo tenía cerrado. La historia, sin embargo, ha vuelto a repetirse, aunque esta vez con un final muy distinto. El protagonista ahora es Darwin Núñez, y su destino no será ni Barcelona ni Madrid: se marcha al Al Hilal de Arabia Saudí.

Darwin Núñez, el '9' que querían Joan Laporta y Florentino Pérez, se va a Arabia

El delantero uruguayo del Liverpool era uno de los favoritos en las oficinas del Camp Nou y también en las del Santiago Bernabéu. Ambos presidentes veían en Darwin Núñez al ‘9’ ideal, que encajaba con las necesidades actuales: potente, móvil, con gol y capacidad de asociación. Su salida del Liverpool se daba por hecha, ya que los nuevos fichajes del club inglés lo habían relegado a un papel secundario.

Ante ese escenario, tanto Joan Laporta como Florentino Pérez se posicionaron para intentar ficharlo. Las negociaciones no llegaron a formalizarse en forma de oferta concreta, pero el interés era real en ambos frentes. Y ahora ha aparecido una tercera vía con una oferta que ninguno de los dos podía igualar.

Finalmente, Darwin Núñez ha dicho sí al Al Hilal saudí, que le ofrece un contrato de 24 millones de euros netos por temporada. La cifra triplica con creces lo que percibía en el Liverpool y supera por mucho cualquier oferta que Barça o Madrid pudieran permitirse. Joan Laporta no quiso romper su límite salarial y Florentino Pérez consideró que el gasto no era sostenible.