En Barcelona confirman los rumores sobre Gavi: 'Lo mejor es que...'

Gavi es mucho más que un simple jugador dentro del vestuario del Barça. Como canterano, representa a la perfección los valores del club y transmite una energía que contagia a todos sus compañeros. En el terreno de juego, además, demuestra ser un centrocampista muy completo, con calidad para asociarse y con una gran llegada desde segunda línea.

Su figura es admirada tanto por la afición como por sus compañeros. Los culés saben que con Gavi sobre el césped el equipo tiene un plus de intensidad difícil de igualar. Sin embargo, en estos momentos vive una situación tremendamente delicada que, en las últimas horas, se ha complicado todavía más.

¿Qué pasa con Gavi? Máxima tensión en Barcelona

Pese a todo lo que aporta, Gavi no goza actualmente de un rol indiscutible en el equipo de Hansi Flick. El técnico alemán apuesta con frecuencia por Frenkie de Jong en su posición, relegando al ‘6’ a un papel de suplente. Desde la grave lesión sufrida en 2023 no ha vuelto a ser el mismo.

Los minutos de calidad se han reducido de manera considerable. Flick valora mucho su entrega, pero considera que todavía le falta un punto para recuperar su mejor versión. Y es que Gavi, desde hace tiempo, siente molestias en la rodilla operada.

Lo cierto es que las últimas noticias no invitan al optimismo. En Barcelona confirman que la situación de Gavi va de mal en peor y que las molestias en su rodilla no desaparecen. El andaluz ha notado dolores persistentes desde que volvió a competir y, seguramente, deba pasar por quirófano.

Pruebas a Gavi y decisión final

Por ese motivo, este mismo lunes, Gavi pasará nuevas pruebas médicas. El objetivo es determinar si necesita un tratamiento más agresivo que incluya pasar por el quirófano. Según algunas fuentes, podría ser necesaria una artroscopia para limpiar la zona afectada.

De confirmarse esa intervención, Gavi estaría varias semanas alejado de los terrenos de juego. Una ausencia dolorosa para Flick, que perdería a un efectivo clave en la rotación del centro del campo. Y también un golpe para el propio Gavi, que ansía recuperar su mejor nivel.

Los médicos del club aclaran que no se trata de la misma lesión sufrida en 2023. Sin embargo, sí está relacionada, pues afecta a la misma rodilla y es consecuencia del esfuerzo realizado en su proceso de recuperación. El ligamento está en buen estado, pero el menisco podría estar comprometido.

Veremos qué sucede cuando finalicen las pruebas, pero todo apunta en una dirección. Los servicios médicos del Barça consideran que lo mejor es que Gavi pase por quirófano cuanto antes. Solo así podrá dejar atrás definitivamente las molestias y volver a ser el jugador determinante que todos esperan.