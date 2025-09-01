El Madrid no daba por cerrado el mercado de fichajes de verano, pero lo cierto es que contaba con la venta de un Dani Ceballos que, finalmente, se quedará en España. El centrocampista andaluz de 29 años tenía propuestas para salir del Madrid, pero solo quería ir al Betis, club que ha priorizado el regreso de Antony, crack del Manchester United. Precisamente, el Madrid se ha quedado sin una estrella que, tras la continuidad de Dani Ceballos, se tendrá que quedar en Inglaterra: Ceballos cancela el último fichaje de Xabi Alonso.

En Madrid todo el mundo daba por vendido a Dani Ceballos, centrocampista de Utrera que llegó a publicar un mensaje asegurando que no volvería a jugar con el club blanco. La semana pasada parecía que Dani Ceballos haría las maletas hacia el Olympique de Marsella, pero lo cierto es que el madridista utilizó al club francés para presionar al Betis. Dani Ceballos quería salir del Madrid y la entidad blanca contaba con su salida, sobre todo porque quería hacerse con una estrella que seguirá jugando en el Manchester United de Amorim.

A pocas horas para que cierre el mercado de fichajes de verano, el Madrid da por cerrada su plantilla, y todo por culpa de Dani Ceballos, que finalmente no se irá. Así lo confirmó Xabi Alonso, quien aseguró que el andaluz seguiría, como mínimo, hasta el próximo mercado de invierno que arrancará en el mes de enero de 2026. Dicho lo cual, el Madrid se ha quedado sin una estrella que tenía las puertas del Santiago Bernabéu abiertas: fichaje cancelado tras la continuidad ya confirmada del español Dani Ceballos.

Oficial, del Madrid al Manchester United: 'Dani Ceballos tiene la culpa del fichaje'

El Madrid tenía previsto ejecutar un nuevo movimiento en este mercado de fichajes de verano, pero necesitaba vender a Dani Ceballos. Finalmente Dani Ceballos seguirá en el Madrid, por lo que Xabi Alonso no podrá contar con el fichaje de una perla del Manchester United, que también deseaba llegar al Bernabéu.

Dani Ceballos, de 29 años, tenía propuestas para salir del Madrid, pero solo le interesaba jugar en el Betis, club que ha optado por pujar muy fuerte por Antony, delantero brasileño. Tras confirmar la continuidad de Dani Ceballos, el Madrid también hace oficial que no irá a por una estrella del Manchester United, que seguirá jugando bajo las órdenes de Rúben Amorim.

El Madrid buscaba fichar a Kobbie Mainoo, centrocampista británico de 20 años de edad, pero necesitaba vender antes a Dani Ceballos. Kobbie Mainoo estaba dispuesto a fichar por el Madrid, pero el United pedía mucho dinero y el Madrid no disponía de demasiado margen para una posición bastante cubierta. Mainoo se queda en el Manchester United por culpa de un Ceballos que tiene contrato hasta 2027 y que volverá a ser uno de los nombres del próximo mercado de fichajes.