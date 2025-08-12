El Barça sabe de primera mano que la relación entre Gavi y Fermín está peor que nunca y, por si no fuera suficiente, conoce perfectamente los detalles de lo acontecido. Al parecer, ambos canteranos, que hasta la fecha mantenían una muy buena relación, se discutieron en Barcelona y casi llegan a las manos, aunque fueron separados por otros miembros del Barça. Fermín siempre contó con el apoyo de Gavi, pero la relación se había deteriorado a raíz de varios comentarios, aunque lo peor estaba por llegar en el Barça.

Joan Laporta no quiere ni intrusismos ni malos rollos en un vestuario que precisamente destacar por la dinámica de grupo. Hansi Flick opina igual, pero considera clave que Joan Laporta analice el problema real, pues se habría dado por una discusión sin importancia, pero con carga emocional de Gavi y Fermín. "Ambos son muy amigos, llevan muchos años juntos y son intensos, así que las discusiones pueden ser normales y entendibles", aseguran fuentes del Barça.

Según ha explicado el 'Diario SPORT', el problema llega cuando, tras la discusión, Gavi usa su influencia en el Barça para pedir que Fermín sea transferible en el mercado de fichajes. Gavi habría hablado con Alejandro Echevarría, asesor de Joan Laporta sin cargo oficial, con quien mantiene una relación excepcional. En este caso, las partes habrían tratado de convencer a Joan Laporta para transferir a Fermín, algo que estuvo cerca de suceder, pero que fue evitado por el entrenador, Hansi Flick.

El Barça toma una decisión tras la pelea entre Gavi y Fermín: 'Joan Laporta venderá'

Como era de esperar, Fermín se dio cuenta de la actitud de Gavi y de que había intentado sacarle fuera del Barça, algo que le molestó mucho y le decepcionó. La dinámica de vestuario en el Barça estaba siendo muy buena, pero Joan Laporta teme por esta disputa entre dos pesos pesados del vestuario, con un alto valor de mercado. Además, Fermín estalló al conocer los detalles de lo acontecido, algo que reflejó en redes con un 'post' que terminó eliminando, pues se había relacionado con la situación de Ter Stegen.

Lo cierto es que esa publicación iba por Gavi, con quien tiene un enfrentamiento desde hace algunas semanas. Según fuentes del entorno de Gavi y Fermín, se trata de una discusión que tiene arreglo, aunque Joan Laporta ya tiene previsto tomar cartas en el asunto inmediatamente.

El presidente se reunirá con los dos para poner paz, pero fuentes del entorno del presidente aseguran que, en caso de no zanjar el asunto, accederá a vender.