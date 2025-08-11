Indignante, Javier Tebas hunde al Real Madrid: 'Gracias al Barça cumplirá su sueño'

Javier Tebas, como presidente de LaLiga, está en el centro de casi todas las actuaciones que afectan al fútbol nacional. La reglamentación que ha impuesto a los clubes acerca del Fair Play ha provocado muchos dolores de cabeza, pero también ha traído consigo cierta estabilidad. Guste más o menos, nadie puede negar que Tebas está moviendo ficha para, por lo menos, intentar mejorar la salud del balompié en España.

Ahora bien, la figura de Javier Tebas va mucho más allá que la de un simple gestor. Siempre está inmerso en polémicas de todo tipo, algo que le ha costado tener que enfrentarse públicamente al Real Madrid en varias ocasiones. Y, en las últimas horas, Tebas ha realizado una operación que podría terminar por romper las relaciones con Florentino Pérez.

Javier Tebas cumple su sueño a costa del Real Madrid

Con la intención de expandir LaLiga en el mercado internacional, el gran deseo de Javier Tebas pasa por llevar un partido de la competición nacional a Estados Unidos. Ya lo intentó el curso pasado, cuando Barça y Girona casi acaban jugando en Miami. En esa ocasión la fórmula no prosperó, pero ahora todo ha cambiado radicalmente.

Resulta que, salvo sorpresa mayúscula, el Villarreal-Barça de la jornada 17 de LaLiga se jugará durante el fin de semana del 20 y 21 de diciembre en Miami. Así lo tiene pensado Javier Tebas, que todavía necesita recibir la autorización por parte de la RFEF. Si nada falla, Tebas recibirá la confirmación en las próximas semanas, pero el Real Madrid no ha dicho la última palabra.

El Real Madrid ya se opuso al proyecto en 2018

Para el Real Madrid, que el Villarreal-Barça se juegue en Miami supone un mazazo considerable si tenemos en cuenta las circunstancias. Para empezar, el club catalán se embolsará una suma de dinero extra que le ayudaría de manera directa a solventar sus problemas económicos. Javier Tebas, consciente de ello, intentará obtener la aprovación de la RFEF cuanto antes.

Pero además, que el Villarreal-Barça se juegue en Miami supone un agravio competitivo muy grande en contra del Real Madrid. Sí, porque visitar La Cerámica nunca es plato de buen gusto, pero Javier Tebas no ha tenido ese detalle en cuenta. Considera que ambas aficiones partirán en igualdad de condiciones en su viaje a Estados Unidos, cuando la realidad es que el público local animará, como es lógico, al FC Barcelona.

Ante tal situación, en el Real Madrid no descartan presentar una queja formal para intentar evitar tal decisión. Para Javier Tebas, que lleva años intentándolo, ver un partido de LaLiga en Miami puede ser un sueño hecho realidad. Y, para el Barça, supone una buena inyección de dinero y evitar pisar La Cerámica.