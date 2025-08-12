El Barça pren una decisió després de la baralla entre Gavi i Fermín: 'Laporta vendrà'
El Barça sap de primera mà que la relació entre Gavi i Fermín està pitjor que mai i, per si no fos prou, coneix perfectament els detalls del que ha passat. Pel que sembla, tots dos jugadors formats a la casa, que fins ara mantenien una molt bona relació, es van discutir a Barcelona i gairebé arriben a les mans, encara que van ser separats per altres membres del Barça. Fermín sempre va comptar amb el suport de Gavi, però la relació s’havia deteriorat arran de diversos comentaris, tot i que el pitjor estava per arribar al Barça
Joan Laporta no vol ni intrusismes ni mals rotllos en un vestidor que precisament destaca per la dinàmica de grup. Hansi Flick opina igual, però considera clau que Joan Laporta analitzi el problema real, ja que s’hauria donat per una discussió sense importància, però amb càrrega emocional de Gavi i Fermín. "Tots dos són molt amics, fa molts anys que estan junts i són intensos, així que les discussions poden ser normals i comprensibles", asseguren fonts del Barça
Segons ha explicat el 'Diari SPORT', el problema arriba quan, després de la discussió, Gavi fa servir la seva influència al Barça per demanar que Fermín sigui transferible al mercat de fitxatges. Gavi hauria parlat amb Alejandro Echevarría, assessor de Joan Laporta sense càrrec oficial, amb qui manté una relació excepcional. En aquest cas, les parts haurien intentat convèncer Joan Laporta per transferir Fermín, una cosa que va estar a punt de passar, però que va ser evitada per l’entrenador, Hansi Flick
Com era d’esperar, Fermín es va adonar de l’actitud de Gavi i que havia intentat fer-lo fora del Barça, una cosa que li va molestar molt i el va decebre. La dinàmica de vestidor al Barça estava sent molt bona, però Joan Laporta tem per aquesta disputa entre dos pesos pesants del vestidor, amb un alt valor de mercat. A més, Fermín va esclatar en conèixer els detalls del que havia passat, una cosa que va reflectir a les xarxes amb un 'post' que va acabar eliminant, ja que s’havia relacionat amb la situació de Ter Stegen
La veritat és que aquella publicació anava per Gavi, amb qui té un enfrontament des de fa algunes setmanes. Segons fonts de l’entorn de Gavi i Fermín, es tracta d’una discussió que té solució, tot i que Joan Laporta ja té previst prendre mesures immediatament
El president es reunirà amb tots dos per posar pau, però fonts de l’entorn del president asseguren que, en cas de no tancar l’assumpte, accedirà a vendre
