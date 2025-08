Ni Dani Ceballos, ni Rodri, ni Vitinha: gran noticia en el Madrid, es el nuevo Kroos

El Real Madrid se ha marcado como prioridad encontrar a un organizador de juego capaz de llenar el vacío que dejó Kroos en la zona medular del Bernabéu. El centrocampista alemán colgó las botas hace poco más de un año y su ausencia se ha notado en cada partido. No solo ordenaba el juego, también imponía el ritmo, aportando equilibrio y claridad a cada posesión.

Con una precisión quirúrgica, Kroos dominaba los tiempos del partido desde cualquier lugar del campo. Ya fuese en corto o en largo, rara vez tomaba una mala decisión. Su talento y jerarquía lo convirtieron en una leyenda del Bernabéu.

Sin embargo, el Real Madrid no reaccionó como se esperaba tras su marcha. Florentino Pérez decidió no fichar a ningún sustituto directo, confiando en que Modric, con 39 años, y Dani Ceballos pudieran asumir ese rol. Una apuesta arriesgada que, con el tiempo, ha demostrado no ser la más acertada.

Ahora, con Xabi Alonso al mando, el club está decidido a resolver ese problema. El técnico vasco quiere contar con un mediocentro que pueda asumir ese rol con naturalidad y personalidad. Por ello, el club explora tanto el mercado como las opciones internas.

Dani Ceballos, Rodri y Vitinha, los favoritos

En cuanto a fichajes, los nombres de Rodri y Vitinha son los que más gustan a todos los niveles. Ambos encajan a la perfección en el perfil buscado y aportarían lo que el equipo necesita. El problema está en sus precios, inasumibles en estos momentos.

Mientras tanto, a nivel interno, la figura de Dani Ceballos ha ganado fuerza como posible heredero de Kroos. El utrerano entiende el juego y tiene calidad, pero no termina de ofrecer garantías en los partidos más exigentes. Sus altibajos impiden que se consolide como un fijo en el once.

Y justo cuando todo parecía estancado, ha aparecido un nombre inesperado. Xabi Alonso ha sorprendido a todos sacándose un as de la manga durante los entrenamientos de pretemporada. Se trata de Thiago Pitarch, un joven de 17 años que ha enamorado al cuerpo técnico.

Thiago Pitarch, el nuevo Kroos

Thiago Pitarch actúa como pivote y destaca por su inteligencia táctica. Tiene una gran capacidad para distribuir el juego y mantener la calma en situaciones de presión. Su visión de juego y precisión en el pase recuerdan, inevitablemente, a Toni Kroos.

No solo sabe organizar, también es capaz de romper líneas con un simple toque. En espacios reducidos se mueve con soltura y nunca se esconde. Thiago Pitarch es el típico pivote que da equilibrio al equipo y hace mejores a los que le rodean.

De momento, Thiago Pitarch ya ha sido llamado por Xabi Alonso para entrenar con el primer equipo. Esa confianza temprana dice mucho de lo que el técnico espera de él a medio plazo. Está por ver si tendrá minutos esta temporada o si su explosión todavía necesita algo más de tiempo.

Pero una cosa está clara: el Real Madrid ha encontrado en casa un diamante en bruto. Thiago Pitarch ya es considerado el nuevo Kroos en Valdebebas. Y todo apunta a que su historia en el primer equipo no ha hecho más que comenzar.