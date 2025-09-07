El secreto de Gerard Piqué consigue descolocar a Clara Chía e incluso a Shakira

Gerard Piqué nunca deja de sorprender. Lo que parecía una vida pública ya suficientemente expuesta, con sus negocios deportivos, su relación con Clara Chía y la sombra permanente de Shakira, ahora ha dado un nuevo giro. El exfutbolista ha guardado un secreto que ha dejado desconcertadas tanto a su actual pareja como a su expareja.

Ese secreto, que no tiene que ver con su vida sentimental sino con su faceta como empresario, ha salido ahora a la luz gracias a la revista Vanitatis. Gerard Piqué, que ha experimentado tanto fracasos como éxitos en el mundo de los negocios, ha demostrado una vez más que no todo lo que hace es público. Clara, que siempre lo acompaña en sus proyectos más visibles, no conocía los detalles.

El movimiento estratégico del catalán no ha sido otro que invertir en oficinas de coworking, un negocio que pocos relacionaban con él. Tras probar suerte con el deporte, los videojuegos y la organización de grandes eventos, Piqué ha apostado por un sector que no aparece en titulares, pero que genera beneficios estables. De manera discreta y sin campañas llamativas, ha levantado un imperio de espacios de trabajo compartido en Barcelona y Madrid.

Un giro inesperado en la carrera de Gerard Piqué

En la capital catalana, ya ha abierto cinco edificios situados en zonas donde el precio de las oficinas se dispara. En Madrid, suma otros tres, también muy bien ubicados. Son espacios pensados para freelancers, emprendedores y pequeñas empresas que buscan flexibilidad, con salas de reuniones, conexión a internet y zonas de descanso.

La jugada ha sorprendido incluso a quienes siguen de cerca la carrera empresarial del exjugador. Acostumbrados a verlo en proyectos mediáticos como la Kings League o el FC Andorra, pocos imaginaban que apostara por un sector más silencioso. Para su pareja, que suele estar al tanto de sus negocios, ha sido un descubrimiento inesperado.

El as bajo la manga de Gerard Piqué que ni Clara Chía ni Shakira vieron venir

El secreto, por tanto, ha sido la discreción. Sin anunciarlo en redes ni vincular su nombre públicamente, Piqué ha conseguido posicionarse en un mercado en auge. El coworking está en auge, impulsado por el teletrabajo y la demanda de miles de profesionales que buscan un espacio más flexible.

Lo cierto es que mientras sus proyectos más mediáticos ocupan titulares y levantan debates, ha sido precisamente este negocio oculto el que realmente ha conseguido descolocar a todos. Ni Clara Chía ni Shakira esperaban este movimiento, que consolida aún más la figura de Gerard Piqué como empresario. El exfutbolista, una vez más, ha demostrado que siempre guarda un as bajo la manga.