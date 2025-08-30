Este es lujoso ático donde vive Gerard Piqué: en el barrio más exclusivo de Barcelona

Gerard Piqué ha pasado de ser central del Barça a empresario multifacético. Campeón del mundo y de Europa con la selección, fue uno de los futbolistas más mediáticos de su generación. Tras su retirada, no ha dejado de generar titulares.

Hoy dirige la Kings League, un fenómeno digital que lo mantiene en primera línea. A la vez, impulsa proyectos empresariales y conserva su presencia en la vida social de Barcelona. Su nombre sigue asociado al éxito y a la polémica.

Ese protagonismo también se refleja en su estilo de vida. Posee tres viviendas en Barcelona, aunque una destaca sobre las demás: su ático en la zona alta, convertido en su residencia principal.

Sarrià-Sant Gervasi: exclusividad con calma

En la zona alta de Barcelona, donde el tráfico baja la voz y las fachadas miran a Collserola, hay una burbuja de discreción. Calles arboladas, comercios selectos y un pulso residencial lejos del turismo masivo. Es ahí donde se entiende su elección.

Hablamos de Sarrià-Sant Gervasi, el distrito más caro de la ciudad. Aquí conviven colegios privados, clínicas de prestigio, restaurantes de alto nivel y un acceso inmediato a zonas verdes. Es la postal de la Barcelona más exclusiva, símbolo de discreción y lujo.

Los datos lo confirman. El precio medio de la vivienda en el distrito supera los 6.500 €/m², frente a los 4.700 €/m² de la media barcelonesa, según Idealista. Vivir aquí es instalarse en el barrio más elitista de la capital catalana.

El distrito conserva además una identidad marcada por su historia. Sarrià fue municipio independiente hasta 1921 y todavía mantiene rincones con aire de pueblo. Es una mezcla de tradición y alto nivel económico que refuerza su atractivo.

Quien vive aquí busca algo más que lujo. Busca seguridad, privacidad y un entorno con prestigio social. Es el escenario donde el metro cuadrado se paga caro porque ofrece lo que pocos barrios pueden dar.

El ático más comentado de la ciudad

En este contexto se encuentra el ático de Gerard Piqué. Una vivienda de unos 500 m², valorada en 4,5 millones de euros. Está distribuida en tres niveles que combinan estancias familiares, espacios de ocio y zonas privadas.

El interior es amplio y moderno. Incluye una sala de billar, varias suites y, según adelantó Metrópoli Abierta, un pequeño campo de fútbol en el que puede entrenar en privado. Un detalle que resume la personalidad del propietario.

Las zonas comunes están pensadas para la vida social. Salones espaciosos, comedor abierto y cocina equipada permiten recibir sin renunciar a la privacidad.

La terraza es la joya de la vivienda. Dispone de piscina privada, zona chill-out y vistas panorámicas sobre la ciudad. Es un oasis elevado que convierte el ático en la residencia más destacada de las tres que el exjugador posee en Barcelona.

La vivienda refleja el nivel de la zona. Otros áticos del distrito incluyen gimnasios, saunas o varias terrazas privadas, y el de Piqué no se queda atrás. Representa la cima literal y figurada de la vida de lujo en Barcelona.

Un hogar que marca una etapa

Más que un inmueble, este ático es una declaración de intenciones. Elige vivir arriba del todo, con metros de sobra y comodidades que equilibran su agenda pública con la calma privada.

El contraste es claro: Piqué sigue en el centro del debate mediático, pero lo hace desde la discreción de un barrio exclusivo. Allí ha encontrado un refugio que combina lujo, silencio y vistas de toda Barcelona.

Es la imagen de su nueva etapa. Una vida marcada por la exposición constante, pero también por la búsqueda de espacios propios. Y nada lo simboliza mejor que este ático en la cima de la ciudad.