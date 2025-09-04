Máxima felicidad: la noticia de Iker Casillas que dejará en shock a Sara Carbonero

Iker Casillas atraviesa un momento profesional especialmente dulce que no ha pasado desapercibido. Su última decisión empresarial ha tenido consecuencias inesperadamente positivas, tanto para él como para el sector deportivo. Y aunque ya no comparten vida, esta noticia no dejará indiferente a su exmujer, Sara Carbonero.

El exportero del Real Madrid ha vivido una nueva alegría que refleja su reinvención tras retirarse del fútbol profesional. Esta vez, no se trata de ningún asunto sentimental ni familiar, sino de un logro en el terreno empresarial. Su nombre vuelve a resonar con fuerza, pero no en los estadios, sino en el ámbito de la innovación tecnológica aplicada al deporte.

La noticia que ha impactado ha sido la expansión internacional de Fly-Fut, la empresa de tecnología deportiva en la que Iker Casillas ha invertido. La firma, especializada en grabaciones aéreas mediante drones e inteligencia artificial, ha comenzado a operar en Portugal. En concreto, esta temporada estará presente en las camisetas del GDS Cascais, un histórico del fútbol luso que busca renacer.

La visión tecnológica de Iker Casillas empieza a dar resultados

La empresa ha señalado que formar parte del proyecto del club portugués supone “un orgullo” y “una apuesta de futuro”. Se trata del primer paso en un ambicioso plan de internacionalización que Casillas ha apoyado desde el inicio. El exportero ha recalcado que esta tecnología permite acercar al gran público lo mejor del análisis profesional, algo que a él siempre le apasionó.

Fly-Fut fue fundada en 2017 y ha revolucionado la forma en la que los equipos preparan sus partidos. Sus drones autónomos capturan imágenes cenitales de entrenamientos y encuentros, que luego son procesadas con software inteligente. El resultado son vídeos editados automáticamente, con resúmenes narrados y destacados visuales al instante.

La compañía ya trabaja con clubes españoles como el Valladolid y el Leganés, y ha iniciado conversaciones con equipos italianos. Según fuentes de la empresa, la entrada de Iker Casillas ha multiplicado la credibilidad internacional del proyecto. La firma está valorada en más de 12 millones de euros y prevé cubrir 150 ligas y 30.000 jugadores esta temporada.

La nueva etapa de Iker Casillas que no pasa desapercibida para Sara Carbonero

Aunque Iker Casillas y Sara Carbonero tomaron caminos distintos en 2021, tras dos hijos en común y una historia de amor muy mediática, sus vidas siguen conectadas de algún modo. Esta nueva aventura empresarial, en la que Iker ha apostado fuerte, refleja su deseo de seguir vinculado al fútbol desde otro ángulo.

La felicidad que ahora vive Casillas no nace del campo de juego, sino de una visión clara de futuro. Lo ha conseguido alejándose de los focos, apostando por ideas nuevas y respaldando al talento emergente.