En las últimas horas, Achraf Hakimi ha sido protagonista de una escena que ha causado sensación en Marruecos. El internacional marroquí ha sido captado en un vídeo que ya circula por las redes sociales, donde se le ve en un contexto poco habitual para una estrella de su nivel. Estas imágenes, lejos de pasar desapercibidas, han generado un gran revuelo y ahora nadie podrá negar lo sucedido.

La grabación muestra a Hakimi bajando de su vehículo para interactuar con varios niños en las calles de Marruecos. Más allá de su habitual faceta en los terrenos de juego, el futbolista ha demostrado una actitud cercana y humilde, jugando con los más pequeños. Este gesto espontáneo ha sido aplaudido por muchos, ya que refleja el lado más humano del jugador, alejado de los focos y la fama.

El vídeo fue difundido por el club de fans oficial del París Saint-Germain, quien explicó que el momento tuvo lugar en el camino hacia el campo de entrenamiento. En él, Hakimi comparte una pequeña pachanga de fútbol con los niños, regalándoles sonrisas y una complicidad poco habitual en figuras de élite. Estas imágenes se han viralizado rápidamente, reforzando su imagen como un ídolo accesible para su gente.

En plena concentración, Achraf Hakimi pausa su rutina para conectar con su gente

Achraf Hakimi se encuentra en plena preparación con la selección marroquí en el Complejo Mohammed VI, en Maamoura. El equipo se prepara para dos partidos decisivos que definirán su clasificación al Mundial de 2026. En medio de esta intensa preparación, Hakimi ha dejado claro que, pese a la presión, nunca olvida sus raíces ni el cariño de su gente.

Esta concentración llega en un momento clave de la carrera de Hakimi, quien ha brillado intensamente con el París Saint-Germain durante la pasada temporada. Sus actuaciones, marcadas por goles decisivos en etapas cruciales de la Champions League, han posicionado al defensor como un serio candidato al Balón de Oro. Su papel en la selección y sus gestos con la afición marroquí contribuyen a consolidar su figura como líder y ejemplo.

El lado cercano de una estrella en ascenso

Achraf Hakimi ha defendido con convicción su candidatura al Balón de Oro, destacando que sus estadísticas son excepcionales para un defensa. Este reconocimiento le convierte en un símbolo de esperanza para Marruecos de cara a los desafíos futuros. Pese a su éxito, mantiene una actitud sencilla y cercana con quienes le rodean.

Así, la imagen de Achraf Hakimi jugando con niños en las calles de Marruecos no es un simple gesto, sino una expresión genuina de humildad. Las imágenes hablan por sí solas y muestran que, pese a su éxito internacional, el futbolista mantiene un vínculo profundo con sus raíces y sus seguidores más jóvenes. Este momento, ahora inmortalizado, quedará para siempre como una muestra de su grandeza fuera del campo.