El secret de Gerard Piqué aconsegueix descol·locar Clara Chia i fins i tot Shakira
Un gir inesperat en la vida de Piqué desconcerta Clara Chia i Shakira, mostrant una faceta poc coneguda
Gerard Piqué mai deixa de sorprendre. El que semblava una vida pública ja prou exposada, amb els seus negocis esportius, la seva relació amb Clara Chía i l'ombra permanent de Shakira, ara ha fet un nou gir. L'exfutbolista ha guardat un secret que ha deixat desconcertades tant la seva parella actual com la seva exparella.
Aquest secret, que no té a veure amb la seva vida sentimental sinó amb la seva faceta com a empresari, ha sortit ara a la llum gràcies a la revista Vanitatis. Gerard Piqué, que ha experimentat tant fracassos com èxits en el món dels negocis, ha demostrat un cop més que no tot el que fa és públic. La Clara, que sempre l'acompanya en els seus projectes més visibles, no en coneixia els detalls.
El moviment estratègic del català no ha estat altre que invertir en oficines de coworking, un negoci que pocs relacionaven amb ell. Després de provar sort amb l'esport, els videojocs i l'organització de grans esdeveniments, Piqué ha apostat per un sector que no apareix en titulars, però que genera beneficis estables. De manera discreta i sense campanyes cridaneres, ha aixecat un imperi d'espais de treball compartit a Barcelona i Madrid.
Un gir inesperat en la carrera de Gerard Piqué
A la capital catalana, ja ha obert cinc edificis situats en zones on el preu de les oficines es dispara. A Madrid, n'hi suma tres més, també molt ben ubicats. Són espais pensats per a freelancers, emprenedors i petites empreses que busquen flexibilitat, amb sales de reunions, connexió a internet i zones de descans.
La jugada ha sorprès fins i tot aquells que segueixen de prop la carrera empresarial de l'exjugador. Acostumats a veure'l en projectes mediàtics com la Kings League o el FC Andorra, pocs imaginaven que apostés per un sector més silenciós. Per a la seva parella, que sol estar al cas dels seus negocis, ha estat un descobriment inesperat.
L'as sota la màniga de Gerard Piqué que ni Clara Chía ni Shakira van veure venir
El secret, per tant, ha estat la discreció. Sense anunciar-ho a les xarxes ni vincular el seu nom públicament, Piqué ha aconseguit posicionar-se en un mercat en auge. El coworking està en auge, impulsat pel teletreball i la demanda de milers de professionals que busquen un espai més flexible.
La veritat és que mentre els seus projectes més mediàtics ocupen titulars i aixequen debats, ha estat precisament aquest negoci ocult el que realment ha aconseguit descol·locar tothom. Ni Clara Chía ni Shakira esperaven aquest moviment, que consolida encara més la figura de Gerard Piqué com a empresari. L'exfutbolista, un cop més, ha demostrat que sempre guarda un as sota la màniga.
