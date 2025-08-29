El curioso alimento que Piqué no puede dejar de comer desde que lo dejó con Shakira
Después de poner fin a su relación con Shakira, Piqué ha mantenido un hábito alimenticio que llama la atención
Desde que Gerard Piqué anunció su retirada del fútbol profesional, su vida ha experimentado numerosos cambios tanto en lo personal como en lo físico. La reciente separación de Shakira y su nueva relación han sido parte de esta transformación que ha captado la atención pública. Sin embargo, entre todos estos cambios, destaca un detalle curioso relacionado con su alimentación que no ha pasado desapercibido.
A pesar de haber dejado atrás los entrenamientos de alta intensidad, Piqué ha mantenido un compromiso firme con una dieta equilibrada y saludable. Ha sorprendido que, desde que finalizó su relación con la cantante colombiana, hay un alimento en particular que continúa siendo un habitual en su mesa. Este aspecto revela cómo, más allá del cambio de escenario, su rutina alimentaria sigue siendo un pilar importante en su día a día.
Entre sus seis comidas diarias, lo que más ha destacado es que, para obtener energía, ha seguido incluyendo frutas y verduras en todas ellas. Según se ha sabido, las verduras las aliña siempre con aceite de oliva, y este hábito se ha convertido casi en una costumbre innegociable. Además, Gerard Piqué ha seguido una dieta equilibrada y estricta que respeta proporciones muy concretas, con un 15 % de proteínas, 60 % de carbohidratos y 30 % de grasas.
La dieta equilibrada que ayuda a Piqué a seguir activo
Lejos de ser una elección aleatoria, se trata de una combinación muy eficaz para quienes buscan energía sin recurrir a alimentos pesados. Aunque su ritmo de vida ya no es el de un futbolista activo, ha demostrado que su compromiso con la salud sigue intacto. Las frutas frescas y las verduras aliñadas no solo forman parte de sus comidas, sino que son, a menudo, el primer plato de su día.
Además de estas opciones ligeras, Piqué ha incluido lácteos, huevos, pan integral y ensalada César de pollo en sus comidas habituales. La pasta también aparece en su menú con frecuencia, como fuente principal de carbohidratos. Esta estructura de alimentación le ha permitido mantenerse activo y con energía a pesar del cambio de ritmo que supone dejar la élite deportiva.
Piqué mantiene su hábito saludable tras la ruptura con Shakira
Es evidente que no se trata simplemente de una dieta de moda, sino de una forma de vida. Gerard Piqué ha adaptado su alimentación a su nueva rutina, sin renunciar a los pilares que le dieron rendimiento durante años. Y entre todos esos alimentos, las frutas y verduras junto con el aceite de oliva siguen siendo los más constantes desde que puso fin a su relación con la cantante.
Su constancia en ese aspecto parece ser una metáfora de esta nueva etapa, más equilibrada, más estable y enfocada en el bienestar personal. Mientras su expareja ha optado por expresarse públicamente con la música, Piqué ha elegido la discreción, el deporte moderado y la buena comida. Y aunque parezca un detalle menor, ese sencillo alimento es hoy uno de sus gestos más repetidos.
