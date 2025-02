Sorpresa a Catalunya: Francesc Mauri confirma un gir de 90° amb el temps aquest dia

Catalunya experimentarà un gir de 90° en les seves condicions meteorològiques aquest cap de setmana. Francesc Mauri, reconegut meteoròleg de TV3, així ho ha anunciat.

Malgrat trobar-nos en ple mes de febrer, on hauria de ser habitual un clima completament hivernal, atenció perquè tot canvia. Aquest cap de setmana sembla que hi haurà un gir notable en el temps a Catalunya que molts estaven esperant.

Francesc Mauri confirma l'adeu al fred hivernal

Després de dies marcats pel fred hivernal, s'espera una pujada gradual de les temperatures. Segons Francesc Mauri, "tenim un cap de setmana que ens porta un lleuger augment de la temperatura que podria ser més evident diumenge". Aquest canvi permetrà que la primavera s'avanci, almenys una mica, deixant enrere les gelades i el fred a les zones de menor altitud.

Tanmateix, aquest dissabte ha començat amb un cel entre parcialment i molt ennuvolat durant el matí. Especialment a la depressió Central, les Terres de l'Ebre i punts del litoral i prelitoral. No obstant això, a mesura que vagi avançant el dia, la nuvolositat tendirà a disminuir, amb intervals de sol en gran part del territori.

A la nit, és probable que la nuvolositat augmenti novament a les mateixes àrees. A la resta de Catalunya, el cel estarà poc ennuvolat, amb el pas ocasional de núvols alts. I serà així com les temperatures experimentaran un lleuger ascens.

Diumenge, clima primaveral i sense pluges

Un ascens de les màximes que serà encara més evident el diumenge. Com han avançat Francesc Mauri i el Meteocat, s'espera un increment notable de les temperatures, que podrien ser moderadament o significativament més altes. Encara que el cel, en algunes zones de Catalunya, podria estar parcialment o molt ennuvolat, com el dissabte.

A més, hi haurà presència de núvols baixos al litoral, més abundants durant la matinada i novament al vespre, així com estrats baixos a la depressió Central que disminuiran a partir de mig matí. Malgrat la nuvolositat, l'ambient serà més càlid.

Tampoc la pluja farà acte de presència, almenys, no de forma significativa. Francesc Mauri ha assegurat que, malgrat la presència de núvols, no s'esperen precipitacions abundants durant el cap de setmana.

"En definitiva, temps tranquil, que no s'acaba de decidir per un sol radiant, però que no ens porta cap pertorbació ni dèbil ni activa", afirma el meteoròleg. Aquesta estabilitat atmosfèrica permetrà gaudir de jornades agradables. Encara que amb intervals nuvolosos en algunes comarques, especialment al sud de Catalunya.

Segons les previsions actuals, la tendència de temperatures primaverals podria mantenir-se durant la pròxima setmana. La primavera sembla haver-se avançat a Catalunya, oferint un respir a molts enmig de l'hivern.

No obstant això, mai no cal confiar-se. Encara que de moment les temperatures no seran baixes, el fred hivernal i les gelades poden estar a tocar.