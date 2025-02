'El més probable': L'AEMET, contundent pel que passarà a Espanya a partir d'ara

L'AEMET ha compartit la seva previsió del temps per a les pròximes setmanes a Espanya, i ha despertat la curiositat de molts. Encara que aquesta mena de pronòstics a llarg termini sempre comporten molta incertesa, marca una tendència clara. Després d'unes setmanes en què ni ha plogut, ni tampoc ha nevat de manera consistent, el canvi podria arribar a Espanya.

Segons ha indicat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la inestabilitat podria tornar per la porta gran al nostre país. Ara bé, si finalment es compleix aquesta predicció, la major part de les precipitacions serien en forma d'aigua. I és que, juntament amb les pluges, l'aire que ens arribaria seria més temperat, mantenint la cota de neu bastant alta.

Una setmana que podria ser molt plujosa, segons l'AEMET

En concret, aquesta pròxima setmana, la del 17 al 23 de febrer, sembla que l'arribada de borrasques atlàntiques es podria mantenir. Encara que hi ha molts dubtes al respecte, el pronòstic de l'AEMET indica més humitat a la major part de la península Ibèrica. "El més probable és que continuï l'arribada de masses d'humit", avisen.

Al mateix temps, les anomalies de temperatura preveuen un ambient més càlid del normal a tota Espanya, amb valors superiors a la mitjana. Les pluges serien més freqüents del normal especialment a zones del nord-oest, com Galícia, Castella i Lleó i el nord d'Extremadura. De fet, s'espera que allí les pluges puguin ser intenses i persistents.

Més dubtes sobre la darrera setmana de febrer

Cal dir que per a la setmana del 24 de febrer al 2 de març els dubtes dels meteoròlegs són majors. L'AEMET no descarta que el règim atmosfèric continuï igual, amb vents temperats i pluges a la façana atlàntica. La previsió de temperatures també suggereix que seguiria un ambient més càlid, sobretot a la meitat oriental de la Península i Balears.

Malgrat la incertesa, s'espera que l'arribada de borrasques per l'Atlàntic es mantingui. Tot això amb dies humits en diverses regions i temperatures que continuaran per sobre dels valors típics per a aquesta època de l'any. L'AEMET també destaca que aquest mena de pronòstics són més complicats de fer, per la qual cosa insta a seguir les seves actualitzacions.

Revisar l'estat dels mapes una vegada s'acostin els dies és el major segur per encertar en la predicció. De totes maneres, aquesta mena d'anàlisi acosten la població una idea del temps que farà. Amb tot, és important destacar que qualsevol mena de pronòstic a diversos dies i fins i tot setmanes abans pot canviar en qualsevol moment.

Espanya travessa un mes de febrer mogut

La previsió de finals de febrer arriba després de dies de bastant moviment meteorològic. Un exemple han estat els xàfecs caiguts al llarg d'aquesta última setmana. La inestabilitat ha escombrat la península, deixant al seu pas precipitacions molt destacables en diverses zones del nostre país.

De la mateixa manera, cal destacar les nevades registrades el cap de setmana passat. Les estacions d'esquí van rebre milers d'esquiadors disposats a aprofitar cada nou centímetre de neu caiguda. Ara, amb aquesta nova previsió, queda clar que l'hivern continua, encara que amb matisos poc habituals.