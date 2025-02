'El dissabte...': Francesc Mauri avisa del que passarà a gran part de Catalunya

Francesc Mauri ha tornat a compartir el seu pronòstic del temps amb els seus seguidors. Amb el cap de setmana a tocar, no són pocs els que volen saber què passarà en els pròxims dies. I la veritat és que Mauri ha portat bones notícies, almenys per a la major part de les comarques catalanes.

El pronòstic per a les pròximes hores indica, segons el meteoròleg de TV3, que els núvols seran abundants. No és que s'esperin pluges, perquè el temps serà en general força sec. Però sí que és cert que el sol no brillarà amb tota la seva força, especialment el dissabte, quan no es descarten algunes gotes.

Malgrat tot, la veritat és que la sensació tèrmica serà força suau, almenys per a aquesta època de l'any. No s'esperen nevades ni precipitacions, per la qual cosa és moment de sortir a prendre el sol. Un sol que, com ja ha avisat el meteoròleg, no acabarà de dominar el panorama.

Francesc Mauri assenyala les regions en què els núvols seran més densos

Un exemple serà el que succeirà al litoral sud de Catalunya. La zona de Tarragona, la Costa Daurada, serà on es puguin trobar els bancs de núvols més espessos. Així mateix, aquesta nuvolositat podria desplaçar-se en algun moment fins a Les Terres de l'Ebre.

De totes maneres, Francesc Mauri ha llançat un avís per als que ja estan cansats que plogui. I és que per molts núvols que hi hagi, no es preveu que puguin descarregar. Ell mateix ha dit que "ni de lluny aquests núvols portaran pertorbacions febles, ni actives".

Una vegada més, es confirma que aquest nou cap de setmana de febrer arriba una mica més tranquil que els altres. Tot això després d'una setmana convulsa i d'un rastre de l'anterior força mogut. Ara ha arribat el moment d'asseure la neu caiguda en dies anteriors i de deixar que els boscos respirin tranquils després de l'aigua rebuda.

Els núvols no evitaran que pugin les temperatures

Molts poden pensar o deduir que si hi ha núvols, farà fred. Bé, tenint en compte que estem en ple hivern i mes de febrer, la veritat és que el fred es mantindrà a ratlla. Almenys així ho ha confirmat Francesc Mauri.

En aquesta ocasió, l'expert ha avançat que els mercuris podrien arribar a pujar, amb una sensació de bon temps. Així que tant el dissabte com el diumenge serà moment de sortir a menjar al sol i de gaudir de bones temperatures. Els paraigües, més endavant, ja hi haurà temps per agafar-los de nou.