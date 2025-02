Ningú ho esperava i ara es confirma: Cop dels meteoròlegs a Catalunya

Les desitjades pluges han regat, en major o menor mesura, gairebé tota Catalunya aquesta passada setmana. En alguns punts van arribar a recollir una quantitat d'aigua molt destacable. Però, per si algú es pensava que seria tan sols l'inici d'una època més humida, la realitat és molt sorprenent.

De fet, els meteoròlegs acaben de donar un cop per a aquells que esperen que les precipitacions continuïn arribant. I és que els mapes semblen indicar tot el contrari: un temps estable, anticiclònic i amb absència de pluges. Per tant, tampoc s'espera neu als Pirineus.

Alguns meteoròlegs parlen d'"avorriment meteorològic", precisament per l'estabilitat que tenim per davant. Ara bé, de cara al cap de setmana sí que apareixeran abundants núvols. No es preveu que portin més que alguna insignificant gota en punts del litoral, per la qual cosa no trencaran l'estabilitat imperant.

Un temps "avorrit" a Catalunya

Els experts titllen el temps d'avorrit perquè la veritat és que les altes pressions conviden a això. Ara bé, per a molta gent aquest avorriment arribarà com aigua de maig i podran gaudir d'uns dies de calma. I és que s'espera que la situació s'allargui fins ben entrada la setmana vinent.

Un dels causants del bon temps i les temperatures a l'alça que es registraran a partir de dilluns serà el vent. Un vent de llevant que arribarà des del nord d'Àfrica, portant "amb amor" unes temperatures primaverals. Aquesta pujada es notarà sobretot en punts del litoral on passejar serà un autèntic goig.

Ara bé, algunes prediccions sí que avisen de la possibilitat d'algunes tímides precipitacions dimarts. Seran "quatre gotes" a la part litoral, les quals no serviran per a res més que per "embrutar". Ja que d'Àfrica no només arribarà calor, sinó també el típic pols del desert.

Unes pluges necessàries, però insuficients

Així que, encara que sí que podrien registrar-se algunes precipitacions, seran anecdòtiques i no serviran per a gaire més que fer acte de presència. D'aquesta manera, es mantindrà la tendència seca de les últimes setmanes. Després de dies de precipitacions i neu, ara arriba sol i bon temps.

A la zona oest de la regió, a Lleida, podran aparèixer de nou les boires, una cosa molt típica de l'anticicló. Però més enllà de dificultar la visibilitat a primera hora del matí, no es registraran les temperatures gèlides de dies anteriors. Toca guardar els paraigües i sortir a respirar aire fresc, però agradable.