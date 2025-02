Gerro d'aigua freda a Espanya: Jorge Rey adverteix del que podria arribar aquest dia

Espanya comença una nova setmana amb temperatures inusualment suaus per a un mes de febrer. Durant els últims dies, l'ambient ha estat més propi de la primavera que de l'hivern, amb màximes agradables en moltes zones del país. No obstant això, Jorge Rey ha llançat un advertiment clar: no ens hem de confiar, perquè el canvi arribarà i ho farà de cop.

El jove meteoròleg ha assenyalat que el temps es mantindrà estable i càlid durant els pròxims dies. Però que tot pot canviar a partir del divendres 21. Un front començarà a acostar-se i portarà amb si un gir brusc en les condicions meteorològiques, amb pluges i un descens notable de les temperatures.

Jorge Rey adverteix: el bon temps té els dies comptats

Segons el jove meteoròleg, aquest divendres, 21 de febrer, marcarà l'inici d'aquest canvi de temps. Un front atlàntic s'aproximarà a la Península i portarà amb si un canvi brusc en el temps. Encara que fins aleshores les temperatures seguiran sent suaus, aquest fenomen marcarà el retorn de l'hivern pròpiament dit, amb el clima més habitual d'aquestes dates.

Durant aquesta jornada, el front fred començarà a endinsar-se a Espanya. Aquell dia, s'espera que la nuvolositat augmenti en diverses zones del país, especialment a la meitat nord i occidental. No obstant això, les precipitacions encara seran escasses, ja que el gruix del front no arribarà fins al dissabte 22.

I és que serà en aquesta jornada quan el front atlàntic impacti de ple Espanya, provocant un canvi important en el clima. Les pluges guanyaran protagonisme i podrien ser intenses en algunes regions.

Però les pluges no arribaran soles. A més, el descens de temperatures serà notable, posant fi a les màximes primaverals dels dies anteriors. Fins i tot Jorge Rey ha advertit que les gelades també podrien tornar, especialment en zones de muntanya.

Aquesta setmana, "ambient primaveral" a Espanya

Tanmateix, això ocorrerà a partir del divendres. Però, durant tota la setmana, les temperatures seguiran sent agradables, amb un clima totalment de primavera. S'esperen valors propers als 20-25 °C en punts del sud i del Mediterrani, una cosa poc habitual a l'hivern.

No obstant això, encara que Espanya gaudeix ara d'un ambient primaveral, Jorge Rey ja ha avisat que aquesta calma no durarà gaire. A partir del divendres, la situació faria un gir radical i seria necessari recuperar els abrics i també el paraigua. Un front fred portarà pluges, una baixada de les temperatures i el retorn de les gelades.

El canvi serà notable, però, mentrestant, queda aprofitar aquests dies de temperatures suaus abans que l'hivern torni a fer acte de presència.