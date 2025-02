Oficial: el Meteocat s'avança a tothom i avisa sobre els pròxims dies a Catalunya

Catalunya es prepara per a un inici de setmana amb canvis en el temps, encara que sense grans ensurts. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), dilluns portarà pluges en algunes zones del territori, especialment en el quadrant nord-oest.

A més, les precipitacions podrien estendre's progressivament cap al litoral i prelitoral central al llarg del dia. No obstant això, aquests ruixats no seran especialment intensos ni generalitzats. D'altra banda, les temperatures podrien experimentar un lleuger descens.

El Meteocat avisa sobre els pròxims dies a Catalunya

El Meteocat ha assenyalat que les primeres pluges de dilluns es concentraran en el quadrant nord-oest, afectant principalment zones del Pirineu i Prepirineu. Amb el pas de les hores, aquestes precipitacions avançaran cap al litoral i prelitoral central, deixant ruixats dispersos.

Malgrat aquest canvi de temps, les previsions indiquen que les pluges no seran abundants. D'aquesta manera, no s'esperen acumulacions destacades de precipitació. El Meteocat adverteix que seran episodis puntuals i de curta durada, sense grans afectacions.

Lleuger descens de temperatures

Juntament amb les pluges, el Meteocat preveu un descens de les temperatures que es notarà especialment a l'inici de la setmana. No obstant això, la baixada no serà massa pronunciada, per la qual cosa les màximes continuaran sent relativament suaus per a l'època.

En les comarques de l'interior i del Pirineu, el canvi es percebrà de manera més notable, mentre que al litoral la variació serà mínima. Les temperatures continuaran per sobre dels valors habituals de febrer, la qual cosa confirma la tendència d'un hivern menys rigorós.

Un febrer amb clima inestable

El Meteocat continua observant un mes de febrer marcat per contrastos en el temps, amb temperatures més altes i episodis de pluges intermitents. No s'esperen fenòmens extrems en els pròxims dies, però els meteoròlegs recomanen estar atents.

Sigui com sigui, Catalunya comença la setmana amb un temps variable, on les pluges i el lleuger descens de temperatures marcaran la jornada. A més, aquestes precipitacions seran moderades, mentre que les temperatures continuaran sent relativament suaus per a l'època.

A mesura que avancin els dies, serà clau seguir les actualitzacions meteorològiques per saber si la inestabilitat es prolongarà o si, per contra, el sol tornarà a guanyar protagonisme.