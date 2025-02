Gerro d'aigua freda de Jorge Rey: l'avís sobre l'hivern que molts no s'esperaven

Malgrat que seguim de ple a l'hivern, la veritat és que molts ja tenen els ulls posats en els pròxims mesos. Un d'aquests experts és Jorge Rey, gran amant de la meteorologia i, sobretot, dels fenòmens més impressionants. El jove burgalès ha compartit recentment el seu últim pronòstic, centrant-se especialment en la primavera.

I la veritat és que les seves paraules no han deixat indiferent a ningú. Encara que la gent ja comença a pensar en la primavera i la calor, Rey assegura que l'hivern està "gairebé acabat". De moment, segons Jorge Rey, tindrem una mica d'inestabilitat en les pròximes hores, tot això acompanyat d'un ambient fred.

Jorge Rey ha avisat del que passarà en els pròxims dies

Malgrat això, Jorge Rey ha vaticinat que el 18 de febrer començarà la calma. Serà llavors quan arribi un anticicló que farà pujar les temperatures, encara que per al 20 de febrer les coses tornaran a torçar-se. Noves masses d'aire fred arribaran a la península, provocant més pluges i gelades.

Segons el burgalès, febrer serà un mes mogut, amb inestabilitat durant diversos dies. Ara bé, tindrem una notable pujada de temperatures a finals de mes, quan també entraran en acció els vents de Llevant. Aquests provocaran pluges sobretot a l'est i sud peninsular, on la manca d'aigua continua sent important.

Compte amb el gran canvi per Setmana Santa

El que realment sorprèn en el seu pronòstic és la predicció que la Setmana Santa. Jorge Rey assegura que la d'aquest any serà tranquil·la i assolellada, a diferència de les grans pluges de 2024. Aquest any no tindrem pluges destacables, encara que les zones del Cantàbric podrien tenir algunes precipitacions ocasionals.

🟠CABAÑUELAS: Febrero; Marzo; Abril *¿¿Semana Santa??*; VERANO 2025... |🔴TENDENCIA INVIERNO-PRIMAVERA

Pel que fa a l'estiu, Rey prediu que la temperatura pujarà significativament a finals de març i principis d'abril. De fet, aquest últim mes serà l'inici d'una època més càlida i tranquil·la.

Tanmateix, ja cap a maig, els canvis es faran més evidents, amb temperatures més càlides i una major presència de tempestes. Aquestes descarregaran sobretot al Mediterrani, zona que segons Rey podria experimentar molta calor i ruixats intensos.

Ja a finals de la primavera el sol s'anirà imposant a poc a poc, amb alguna tempesta ocasional. En aquest sentit, Jorge Rey preveu que l'estiu porti més calor i possibles tempestes severes en algunes comunitats. De moment, això és el que diu la previsió, però caldrà anar concretant a mesura que ens endinsem en els pròxims mesos.