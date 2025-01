Hisenda no enganya ningú: no et traurà l'ull de sobre si fas això

Els deutes amb Hisenda són una preocupació comuna per a molts contribuents. L'Agència Tributària ofereix opcions com l'ajornament i el fraccionament per facilitar el pagament d'aquests deutes. No obstant això, és fonamental conèixer quins deutes poden beneficiar-se d'aquestes facilitats i quins no.

No tots els deutes es poden ajornar o fraccionar: Hisenda ho deixa clar

L'ajornament permet posposar el pagament total d'un deute a una data futura. Mentre que el fraccionament divideix l'import degut en diversos pagaments més manejables. Aquestes opcions estan dissenyades per ajudar els contribuents que enfronten dificultats econòmiques temporals.

No tots els deutes amb Hisenda són susceptibles d'ajornament o fraccionament. Entre les principals excepcions es troben:

Retencions i ingressos a compte: Les quantitats que les empreses o autònoms retenen als seus empleats o proveïdors han de ser ingressades en els terminis establerts. I no hi ha possibilitat d'ajornament.

Tributs repercutits: Impostos com l'IVA, que l'empresari o professional ha cobrat als seus clients, generalment no poden ser ajornats. Excepte en casos excepcionals on es demostri que les quotes no han estat efectivament pagades pels clients.

Deutes derivats de delictes contra la Hisenda Pública: Aquestes obligacions no són susceptibles d'ajornament ni fraccionament.

Com sol·licitar l'ajornament o fraccionament d'un deute?

Per als deutes que si poden ser ajornats o fraccionats, el procés de sol·licitud és el següent. Has d'accedir a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, sent necessari comptar amb un certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve.

Cal completar el formulari de sol·licitud, detallant les dades del sol·licitant, import del deute, la proposta de terminis i garanties ofertes, si aplica. Un cop enviada, Hisenda té un termini de sis mesos per resoldre i el contribuent ha de complir amb els pagaments segons el sol·licitat. És important destacar que, per a deutes inferiors a 30.000 euros, no es requereixen garanties addicionals.

Sancions per incompliment

No complir amb les obligacions fiscals pot comportar recàrrecs per pagament fora de termini. Si es paga el deute després del venciment sense requeriment previ d'Hisenda, s'apliquen recàrrecs. Uns que van des del 5% fins al 20%, depenent del retard.

Si Hisenda detecta la falta de pagament i envia un requeriment, les sancions poden oscil·lar entre el 50% i el 150% del deute original. I tot, segons la gravetat i circumstàncies del cas. En casos d'impagament prolongat, Hisenda pot procedir a l'embargament de béns per saldar el deute pendent.

Conèixer les opcions i limitacions que ofereix Hisenda respecte a l'ajornament i fraccionament de deutes és essencial per a una correcta planificació financera. Informar-se adequadament i actuar amb promptitud pot evitar sancions i complicacions majors.