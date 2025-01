Avís d'Hisenda als espanyols que tenen això: t'estalvies un bon pessic

Si ets treballador, agricultor o ramader i tens animals relacionats amb la teva activitat professional, estigues atent. Amb tot, és possible que puguis beneficiar-te de deduccions fiscals en la teva Declaració de la Renda. Hisenda permet deduir certes despeses relacionades amb els animals utilitzats en el treball, la qual cosa pot suposar un estalvi significatiu.

Les despeses que es poden deduir si tenim animals: pren nota

Les despeses deduïbles són aquelles directament relacionades amb l'activitat professional i l'ús dels animals en el treball. Alguns exemples inclouen:

Veterinari: Atencions mèdiques necessàries per al bon estat de salut dels animals de treball.

Alimentació específica: Menjar especial per a animals de treball que requereixen una dieta particular.

Assegurances: Pòlisses que cobreixin riscos associats a l'ús d'animals en el treball, com assegurances de responsabilitat civil o d'accidents.

Els treballadors que es poden beneficiar d'aquestes deduccions en la Renda

Aquestes deduccions estan disponibles per a treballadors autònoms. De fet, es destinen especialment a aquells l'activitat professional dels quals impliqui l'ús d'animals.

Parlem de ramaders, agricultors o empreses que empren animals en les seves operacions. Els agricultors i ramaders que utilitzen animals en les seves tasques diàries i compleixen amb els requisits establerts per Hisenda, també poden beneficiar-se.

Requisits per accedir a les deduccions

Per poder deduir aquestes despeses, és necessari complir amb la vinculació directa amb l'activitat professional. Les despeses han d'estar directament relacionades amb l'exercici de l'activitat econòmica.

És imprescindible comptar amb factures i justificants que recolzin cada despesa i les despeses han d'estar correctament registrades en la comptabilitat del professional o empresa.

Per què no es poden deduir les despeses de mascotes?

És important destacar que les despeses relacionades amb mascotes personals no són deduïbles. Encara que la Llei de Benestar Animal ha atorgat més drets als animals, no inclou beneficis fiscals per als propietaris en general.

Per tant, les despeses de mascotes personals, com alimentació, atenció veterinària o assegurances, no poden ser deduïdes en la Declaració de la Renda. Assegura't de complir amb els requisits establerts per Hisenda. I compta amb la documentació necessària per justificar les despeses relacionades amb els animals de treball.