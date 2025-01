Avís d'Hisenda a aquests espanyols: així pots reclamar fins a 4.000 euros

Recentment, l'Agència Tributària ha anunciat un important canvi que afecta nombrosos jubilats mutualistes. Aquells que van cotitzar en mutualitats laborals entre 1967 i 1978 tenen l'oportunitat de reclamar una devolució de fins a 4.000 euros. I tot, a causa d'un error històric en la tributació de les seves pensions.

Hisenda ha de retornar molts diners a aquests contribuents

Entre 1967 i 1978, molts treballadors van cotitzar en mutualitats laborals de sectors com la banca, la construcció i el comerç. En jubilar-se, les seves pensions van ser gravades al 100% en l'IRPF, quan haurien d'haver tributat només pel 75%.

Aquest error va resultar en un pagament excessiu d'impostos per part dels pensionistes. El Tribunal Suprem ha reconegut aquest error i ha dictaminat que Hisenda ha de retornar el 25% cobrat de més.

Les devolucions estimades oscil·len entre 3.000 i 4.000 euros per persona, depenent de les quantitats aportades i del temps de cotització. A partir de l'1 de gener de 2025, Hisenda ha establert un nou procediment per gestionar aquestes devolucions de manera anual. Això significa que les sol·licituds s'han de presentar any a any, seguint un calendari específic:

El 2025, es poden fer les sol·licituds corresponents a l'exercici fiscal de 2019. El 2026, les de l'exercici fiscal de 2020, el 2027 les sol·licituds de l'any 2021 i el 2028 les de l'any 2022.

És important destacar que les sol·licituds presentades abans del 22 de desembre de 2024, que no hagin estat resoltes, han quedat sense efecte. Per tant, serà necessari presentar una nova sol·licitud seguint el nou procediment establert.

5 passos per reclamar la devolució

Accedeix a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària: Entra al portal oficial d'Hisenda.

Identifica't: Utilitza el teu certificat digital, DNI electrònic o el sistema Cl@ve PIN per accedir de manera segura.

Omple el formulari específic: A partir del 2 d'abril, estarà disponible un formulari per sol·licitar la devolució corresponent a l'exercici fiscal de 2019. Completa les dades requerides amb precisió.

Adjunta la documentació necessària: Inclou qualsevol document que recolzi la teva sol·licitud, com justificants de les cotitzacions realitzades durant el període esmentat.

Envia la sol·licitud: Després de verificar que tota la informació és correcta, presenta el formulari de manera telemàtica.

Recomanacions addicionals

Presenta la teva sol·licitud dins del període voluntari de presentació de la declaració de l'IRPF corresponent a cada any. Si no disposes dels documents necessaris, intenta obtenir-los a través de les entitats en les quals vas cotitzar o sol·licita assessorament professional.

Si tens dubtes sobre el procés, considera consultar amb un assessor fiscal per garantir que la teva sol·licitud es gestioni correctament. És fonamental mantenir-se informat i actuar dins dels terminis establerts per assegurar la devolució de les quantitats que et corresponen. No deixis passar aquesta oportunitat de reclamar el que és legítimament teu.