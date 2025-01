Canvi radical a BBVA i Banco Santander: els seus clients per fi respiren tranquils

En un món cada cop més digital, la seguretat dels comptes bancaris és una prioritat per als clients. BBVA, Banco Santander i la resta de bancs han escoltat aquestes preocupacions i estan prenent mesures significatives per protegir els comptes dels seus clients.

Una de les iniciatives clau en aquest àmbit és la implementació de la Llei de Resiliència Operativa Digital, coneguda com a Llei DORA. Aquesta llei és un reglament europeu que va entrar en vigor el passat 17 de gener de 2025.

Els bancs ja estan avisats: han de complir a rajatabla la Llei DORA

El seu objectiu és enfortir la resiliència operativa digital de les entitats financeres a la Unió Europea, incloent bancs, asseguradores i proveïdors de serveis financers.

Aquesta normativa exigeix que les entitats gestionin adequadament els riscos relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). I que estiguin preparades per afrontar ciberincidents.

Obligacions per a BBVA, Banco Santander i la resta de bancs

Per complir amb la Llei DORA, bancs com BBVA i Banco Santander han de gestionar els riscos TIC: Implementar marcs de gestió que identifiquin i mitiguen els riscos tecnològics. Això inclou realitzar proves periòdiques dels seus sistemes per tercers independents.

A més, han de donar compte a les autoritats competents sobre qualsevol incident greu relacionat amb les TIC en un termini de 24 hores. Aquesta rapidesa en la comunicació és crucial per minimitzar l'impacte de possibles ciberatacs.

Al seu torn, han de vigilar i gestionar els riscos associats als proveïdors de serveis tecnològics. Assegurant que també compleixin amb els estàndards de seguretat requerits.

Mesures de seguretat implementades

BBVA ha adoptat diverses mesures per protegir els comptes dels seus clients. Entre elles s'inclouen el xifrat de les claus d'usuari, comunicacions segures mitjançant protocols SSL i sistemes de monitorització. Uns que operen les 24 hores per detectar possibles fraus.

A més, BBVA compta amb Centres de Processament de Dades equipats amb avançades mesures de seguretat física i lògica. Santander també ha reforçat els seus sistemes de seguretat per protegir la informació i els fons dels seus clients. Encara que els detalls específics de les seves mesures no es detallen en les fonts disponibles.

Importància de la Llei DORA

La seva implementació és essencial per garantir la seguretat dels clients i l'estabilitat del sistema financer. En aplicar aquesta normativa europea, els bancs enforteixen la seva capacitat per prevenir i respondre a ciberatacs.

Ho fan protegint així les dades i els fons dels seus clients. A més, una major transparència en la notificació d'incidents permet a les autoritats actuar de manera més contundent.