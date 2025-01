El truc d'Hisenda per saber si et retenen l'IRPF correcte de la teva nòmina

És fonamental assegurar-se que la retenció de l'IRPF a la teva nòmina és la correcta. Una retenció inadequada pot portar a sorpreses desagradables en presentar la declaració de la renda. Afortunadament, l'Agència Tributària ofereix una eina per verificar si la teva empresa està aplicant la retenció adequada.

Hisenda disposa d'una Calculadora que permet tant a empleats com a ocupadors calcular el percentatge d'IRPF que s'ha d'aplicar en cada cas. Aquesta eina considera factors com el salari brut anual, la situació familiar i personal, i el tipus de contracte, entre altres.

Com saber si et retenen l'IRPF correcte de la teva nòmina: la Calculadora d'Hisenda

Per utilitzar la calculadora, visita la pàgina de Retencions de l'Agència Tributària. Selecciona l'exercici fiscal corresponent i assegura't de triar l'any fiscal per al qual desitges realitzar el càlcul. Dins de la secció, trobaràs l'enllaç al "Servei de Càlcul de Retencions" i en fer clic, accediràs a l'aplicació en línia.

L'aplicació et sol·licitarà informació com el teu salari brut anual, situació familiar (si tens fills o ascendents a càrrec), contracte i altres dades rellevants. Després d'introduir la informació, la calculadora et proporcionarà el percentatge de retenció que s'hauria d'aplicar a la teva nòmina.

Què fer si la retenció calculada no coincideix amb la de la teva nòmina?

Si descobreixes que el percentatge de retenció a la teva nòmina difereix del calculat per l'eina d'Hisenda, és recomanable prendre les següents accions. Comunica't amb el departament de recursos humans de la teva empresa i informa sobre la discrepància i proporciona els detalls obtinguts de la calculadora.

És possible que hi hagi un error en l'aplicació de la retenció o que no s'hagin actualitzat les teves dades personals. Si hi ha hagut canvis en la teva situació personal o familiar (com matrimoni, naixement de fills o variacions en els teus ingressos), és essencial comunicar-ho a l'ocupador. Aquests canvis poden afectar el percentatge de retenció aplicable.

Presenta el Model 145, que permet comunicar al pagador (la teva empresa) les circumstàncies personals i familiars que influeixen en el càlcul de la retenció. Pots descarregar-lo des de la pàgina de l'Agència Tributària i presentar-lo degudament emplenat.

Consells addicionals de l'Agència Tributària

És aconsellable verificar regularment que les retencions aplicades s'ajusten a la teva situació actual. Si preveus canvis en els teus ingressos o situació personal, considera sol·licitar una modificació en el percentatge de retenció per evitar sorpreses en la declaració anual.

Si tens dubtes o situacions particulars, un professional pot oferir-te orientació personalitzada. Mantenir un control sobre les retencions d'IRPF a la teva nòmina és essencial per a una correcta planificació fiscal i per evitar inconvenients futurs amb Hisenda. Utilitza les eines disponibles i mantén-te informat sobre la teva situació tributària.