Avís d'última hora a tots els que fan servir el caixer automàtic: mai has de fer això

L'ús del caixer automàtic és quelcom que la majoria de les persones fa sense pensar-hi gaire. Encara que cada cop més es paga amb targeta o mòbil, l'efectiu continua sent el mitjà preferit per molts. No obstant això, retirar diners d'un caixer pot implicar riscos si no prens certes precaucions.

En un món tan digitalitzat, és crucial saber com protegir els teus diners. Encara que les tecnologies milloren, els caixers automàtics continuen sent un objectiu per als delinqüents. Amb petits gestos, com triar no imprimir el rebut, podries evitar un frau.

El risc darrere de treure diners del caixer

Segons el Banc d'Espanya, l'efectiu continua sent el mètode més utilitzat al país, amb un 59% dels pagaments en comerços físics. Encara que els pagaments amb targeta i mòbil creixen, molta gent continua usant el caixer per treure diners en efectiu.

No obstant això, en retirar diners, és important ser conscient del que fem. El caixer et pregunta si desitges imprimir un rebut o efectuar una altra operació. Aquesta decisió pot semblar sense importància, però els rebuts contenen informació sensible, com el saldo del teu compte i detalls de la teva targeta.

Els experts en ciberseguretat aconsellen no imprimir el rebut, encara que pugui semblar útil, aquests rebuts poden ser utilitzats per delinqüents per cometre fraus. Amb les aplicacions bancàries al mòbil, pots controlar els teus diners sense necessitat d'un rebut físic. Prémer l'opció “cancel·lar” és una mesura simple però efectiva per protegir-te.

A més del tema dels rebuts, sempre cal estar atent al voltant del caixer, ja que els delinqüents instal·len dispositius per copiar la informació de la teva targeta. Fins i tot els anomenats "skimmers" són capaços de copiar les dades de la banda magnètica de la teva targeta sense que te n'adonis. Per això, mai està de més revisar que el caixer estigui en bon estat abans de fer-lo servir i tapar el teclat en introduir el teu PIN.

Com evitar caure en noves estafes

A més dels rebuts, hi ha altres estafes relacionades amb els caixers. Un exemple és la modalitat "reintegrament amb codi", que ha estat aprofitada per ciberdelinqüents. Aquest servei permet retirar diners sense targeta, només fent servir un codi personal generat pel banc.

Els estafadors es fan passar per representants del banc i contacten les víctimes per telèfon, correu o missatge de text. Els informen d'un suposat intent de reintegrament i els demanen seguir certs passos per cancel·lar l'operació. Durant aquest procés, el delinqüent guia l'usuari perquè creï un nou reintegrament i lliuri el codi, així, pot accedir al compte bancari.

És molt important no seguir instruccions de persones desconegudes, fins i tot si semblen ser del banc. CaixaBank, per exemple, recomana verificar la identitat de qualsevol persona que et contacti abans de donar-los informació bancària.

Amb aquests consells, pots usar el caixer automàtic de manera més segura. No subestimis la importància de petits gestos, com no imprimir el rebut o estar alerta davant estafes. Prenent mesures simples, pots evitar caure en fraus i protegir els teus diners.