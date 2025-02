Hisenda ho confirma: milers d'espanyols s'alliberen de pagar més fins a l'abril

El passat divendres, 31 de gener, Hisenda va confirmar que la pujada d'impostos per als vapejadors es retarda fins a l'1 d'abril. Això significa que els espanyols que usen cigarretes electròniques no veuran un augment en el preu dels líquids amb nicotina fins a aquesta data.

Inicialment, el nou impost estava programat per entrar en vigor l'1 de gener de 2025. No obstant això, el Govern va decidir posposar-lo tres mesos per donar més temps a l'adaptació d'aquesta mesura tributària. Segons fonts oficials, l'objectiu és proporcionar un major marge perquè tant empreses com consumidors s'ajustin al canvi.

Vapejar no serà tan car fins a l'abril: Hisenda ho confirma

A partir de l'1 d'abril, el nou impost aplicarà un gravamen d'entre 0,15 i 0,20 euros per mil·lilitre de líquid que contingui nicotina. Això es traduirà en un increment en el preu final d'aquests productes per als consumidors.

La decisió de retardar la pujada impositiva es va prendre per donar un major marge a l'adaptació d'aquesta figura tributària. Sens dubte, una bona notícia per a molts a mesos que es produeixi oficialment tal increment.

Reacció variada dels usuaris de les cigarretes electròniques

La reacció entre els usuaris de vapejadors ha estat variada. Alguns consideren que aquest ajornament és una sort, ja que els permet seguir comprant líquids sense el nou impost durant tres mesos més.

No obstant això, altres estan preocupats per l'impacte que la pujada tindrà en les seves despeses a partir d'abril. Per la seva banda, la Unió de Promotors i Empresaris del Vapeo (UPEV) ha expressat la seva preocupació. Sobretot, estan descontents per la manca d'un període de transició més ampli.

El problema que poden patir moltes pimes

Argumenten que moltes petites i mitjanes empreses podrien veure's afectades negativament per la càrrega fiscal addicional, especialment aquelles amb grans quantitats de producte emmagatzemat. UPEV estima que, sense un període de desestocatge adequat, moltes pimes podrien enfrontar serioses dificultats financeres.

Amb tot, encara que alguns usuaris de vapejadors consideren que tenen sort al lliurar-se de la pujada de Hisenda fins a l'1 d'abril, la mesura continua generant debat. Tant consumidors com empresaris del sector estan atents a com afectarà aquest nou impost a partir de la seva entrada en vigor.