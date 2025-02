BBVA alegra la setmana a molta gent: milers de beneficis a un sol clic

BBVA s'ha destacat per oferir als seus clients una àmplia gamma de promocions i descomptes que enriqueixen la seva experiència bancària. Gràcies a la seva intuïtiva app, accedir a aquestes ofertes és senzill i ràpid. Permetent gaudir d'avantatges en diversos àmbits com oci, viatges, tecnologia i més.

BBVA dona una gran notícia als seus clients: a un sol clic, tots aquests xollos

Per beneficiar-se de les promocions disponibles, descarrega l'app de BBVA: Si encara no la tens, descarrega-la des de la teva botiga d'aplicacions. Accedeix a la secció de promocions i dins de l'app, trobaràs una secció dedicada a ofertes i descomptes.

Les promocions estan organitzades en categories com oci, viatges, tecnologia, restaurants, electrodomèstics i moda. Selecciona l'oferta que t'interessi, en triar una promoció, podràs veure els detalls i condicions específiques.

Principals promocions i descomptes disponibles: pren nota de BBVA

Algunes ofertes requereixen introduir un codi promocional al moment de la compra o realitzar la transacció amb una targeta BBVA. Per exemple, gaudeix d'entrades amb descomptes de fins al 30% en museus com el Moco Museum o espectacles com Puy du Fou.

Viatges: Obté un 10% de descompte en paquets que combinen tren i allotjament en Paradores, facilitant escapades còmodes i econòmiques.

Restaurants: Accedeix a promocions en cadenes com Domino’s Pizza i Papa John's, permetent-te gaudir dels teus plats preferits a preus reduïts.

Tecnologia: Aprofita descomptes directes en marques reconegudes com Lenovo, HP i Samsung, facilitant l'adquisició de productes electrònics de qualitat.

Electrodomèstics: Aconsegueix ofertes en marques com Rowenta, Home & Cook i Philips, millorant la teva llar amb productes d'alta gamma a preus competitius.

Moda: Gaudeix de descomptes en botigues com Merkal i TotalSport, renovant el teu vestuari amb les últimes tendències.

Beneficis addicionals per a clients de BBVA

A més de les promocions esmentades, BBVA ofereix el Pla Amic, que permet guanyar fins a 660 euros en convidar amics a unir-se al banc. Per cada amic que es registri i compleixi amb els requisits, tant el client com el nou usuari poden rebre recompenses econòmiques.

BBVA s'esforça per brindar als seus clients una experiència enriquidora, oferint promocions i descomptes que abasten diverses àrees d'interès. Amb només un clic a l'app, és possible accedir a una àmplia gamma d'avantatges. Unes que milloren la qualitat de vida i satisfan les necessitats dels usuaris.