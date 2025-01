Aplaudiment unànime a Hisenda per aquest gest a milers d'espanyols: els va genial

Les persones amb discapacitat a Espanya s'enfronten a múltiples desafiaments diaris, i un dels més significatius és la mobilitat. Per facilitar el seu desplaçament, Hisenda ha implementat un benefici fiscal que redueix l'IVA al 4% en la compra, reparació i adaptació de vehicles destinats al seu transport.

Aquest gest representa un alleujament econòmic i una millora en la qualitat de vida per a milers de ciutadans. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un impost que s'aplica a la majoria de béns i serveis a Espanya. Normalment, el tipus impositiu és del 21%.

Què és l'IVA reduït i com beneficia les persones amb discapacitat?

Tanmateix, per a les persones amb discapacitat, Hisenda ofereix un tipus reduït del 4% en compra, reparació i adaptació de vehicles destinats al seu transport. Això significa un estalvi significatiu en el preu final del vehicle o servei. L'IVA reduït s'aplica a aquests casos.

Compra de vehicles nous o de segona mà: Destinats al transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda.

Serveis d'adaptació: Modificacions necessàries perquè el vehicle sigui accessible i segur per a la persona amb discapacitat.

Serveis de reparació: Manteniment i arranjaments de vehicles adaptats.

Requisits per accedir a aquest benefici fiscal: pren nota

Per beneficiar-se de l'IVA reduït, és necessari acreditar la discapacitat o mobilitat reduïda. Fes-ho mitjançant un certificat emès per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o l'organisme competent de la Comunitat Autònoma corresponent.

El vehicle ha de ser utilitzat habitualment per al transport de la persona amb discapacitat. I cal presentar la documentació que acrediti la relació entre l'adquirent i la persona amb discapacitat. Per exemple, el certificat d'empadronament o document que demostri la convivència.

Procediment per sol·licitar l'IVA reduït

El procés per obtenir el reconeixement del dret al tipus reduït d'IVA és el següent. Presentar una sol·licitud a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), signada tant per l'adquirent com per la persona amb discapacitat.

A més, cal aportar la documentació que acrediti la discapacitat i la destinació del vehicle. L'AEAT emetrà una resolució que reconeix el dret al tipus reduït d'IVA. Finalment, hem de presentar aquesta resolució al venedor o taller perquè apliquin l'IVA reduït a la factura.

Beneficis addicionals

A més de l'estalvi en l'IVA, aquest benefici fiscal facilita l'adquisició i manteniment de vehicles adaptats. Millorant l'autonomia i qualitat de vida de les persones amb discapacitat. És important destacar que, encara que el vehicle no estigui a nom de la persona amb discapacitat, si es compleixen els requisits esmentats, es pot aplicar l'IVA reduït.