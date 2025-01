'Clatellada' d'Hisenda als espanyols que oblidin això: 6.000 euros de multa

Aquest 29 de gener de 2025, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar una nova normativa. Una que afecta de ple a les empreses espanyoles que realitzen compravendes de béns amb altres països de la Unió Europea.

A partir d'ara, aquestes empreses tenen l'obligació d'informar a Hisenda sobre aquestes transaccions. Si no compleixen amb aquesta obligació, poden enfrontar-se a sancions econòmiques de fins a 6.000 euros.

Hisenda ens obliga a informar d'aquestes operacions comunitàries: molt de compte

Les empreses que compren o venen béns a altres països de la Unió Europea han d'informar a Hisenda sobre aquestes operacions. Aquesta informació és essencial perquè les autoritats fiscals puguin controlar el comerç internacional de béns i garantir que es compleixin les normatives vigents.

Si una empresa no compleix amb aquesta obligació d'informar a Hisenda, pot ser sancionada. Les multes varien segons la gravetat de la infracció:

Infraccions molt greus: Aquesta és la sanció més alta i la multa pot ser de fins a 6.000 euros.

Infraccions greus: Si l'empresa no presenta la declaració o si les dades estan incompletes, la multa pot ser de fins a 1.200 euros.

Infraccions lleus: Si la declaració es presenta amb retard, la multa pot ser de fins a 300 euros.

Quan s'aplica la multa màxima de 6.000 euros?

La multa de 6.000 euros es dona en casos molt greus. Per exemple, quan l'empresa no atén dos requeriments d'informació.

En relació a l'any natural anterior, si la suma de les bases imposables de les operacions intracomunitàries supera els 100 milions d'euros, la multa pot assolir els 6.000 euros. Si la suma és inferior a aquesta quantitat, la multa serà de 4.000 euros.

El que han de fer les empreses per evitar aquestes sancions

Les empreses han d'assegurar-se de complir amb l'obligació d'informar a Hisenda sobre les compravendes de béns dins de la Unió Europea. És fonamental presentar les declaracions correctament i dins dels terminis establerts per evitar sancions.

Hisenda ha establert noves mesures per controlar les compravendes comunitàries. Les empreses que no informin correctament poden enfrontar-se a multes de fins a 6.000 euros. És essencial que les empreses compleixin amb aquestes obligacions per evitar sancions i contribuir al correcte funcionament del comerç internacional de béns.