Anunci important de CaixaBank a tots aquests clients: serà teva avui mateix

CaixaBank ha llançat una nova targeta prepagament que promet facilitar els teus pagaments diaris. Des de febrer, la Targeta Restaurant està disponible per a tots els clients de CaixaBank.

Aquesta targeta virtual et permet realitzar pagaments de manera ràpida i segura des del teu mòbil o smartwatch. Sens dubte, aquesta és una targeta que demanaven els clients de CaixaBank des de fa molt de temps i per fi pots tenir-la.

Novetat de CaixaBank: atent al que ve amb la Targeta Restaurant

La Targeta Restaurant és una targeta prepagament que pots afegir al teu dispositiu mòbil o smartwatch. Un cop afegida, podràs utilitzar-la per pagar en restaurants, cafeteries i altres establiments d'alimentació que acceptin pagaments amb targeta. No necessites un PIN per realitzar els pagaments; simplement desbloqueja el teu dispositiu i paga de forma senzilla.

Avantatges de la Targeta Restaurant

Aquesta targeta ofereix diversos avantatges que la fan atractiva per als clients. No et perdis aquesta suculenta targeta que et farà la vida més fàcil.

Comoditat: En estar vinculada al teu mòbil o smartwatch, no necessites portar una targeta física.

Seguretat: En no requerir PIN per a pagaments petits, les transaccions són ràpides i segures.

Activació immediata: La targeta ve activada; només has d'afegir-la al teu dispositiu per començar a utilitzar-la.

Sense comissions: No hi ha comissions per emissió ni manteniment de la targeta.

Per què hauries de sol·licitar-la ara mateix? CaixaBank ho deixa clar

Si ets client de CaixaBank, la Targeta Restaurant és una eina útil per gestionar les teves despeses en alimentació de manera eficient. En ser una targeta prepagament, pots controlar el saldo i evitar despeses imprevistes. A més, en estar integrada al teu dispositiu mòbil o smartwatch, pots realitzar pagaments de forma ràpida i segura.

Reaccions dels clients

Els clients que ja han provat la Targeta Restaurant destaquen la seva facilitat d'ús i la comoditat de no haver de portar una targeta física. L'activació immediata i la possibilitat d'afegir-la a dispositius mòbils i smartwatches han estat especialment valorades.

La Targeta Restaurant de CaixaBank és una opció convenient i segura per gestionar les teves despeses en alimentació. Si encara no l'has sol·licitat, és el moment perfecte per fer-ho i gaudir dels seus beneficis.