Picada d'ullet d'Hisenda als que s'hagin comprat això: t'estalviaràs un dineral

Hisenda ha introduït una novetat que beneficia a aquells que han adquirit un cotxe elèctric endollable recentment. Complint una sèrie de requisits, els contribuents poden aplicar una deducció del 15% en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per la compra d'aquests vehicles.

Hisenda dona una gran alegria a molts: important deducció en l'IRPF

La deducció permet restar el 15% del valor d'adquisició del vehicle en la declaració de l'IRPF. La base màxima per a aquesta deducció és de 20.000 euros, la qual cosa significa que l'estalvi pot arribar fins a 3.000 euros. Si s'ha rebut alguna subvenció o ajuda pública per a la compra, com les del Pla MOVES III, aquestes s'han de descomptar del valor d'adquisició abans de calcular la deducció.

Requisits per aplicar-la si t'has comprat un cotxe "endollable"

Per beneficiar-se d'aquesta deducció, s'han de complir els següents requisits. El vehicle ha d'haver-se comprat entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024. Han de ser vehicles elèctrics "endollables" o de pila de combustible nous.

El cotxe no ha d'estar afecte a una activitat econòmica; és a dir, ha de ser per a ús particular. El preu de venda sense IVA no ha de superar els límits establerts en el programa MOVES III. Per a turismes és de 45.000 euros (53.000 euros per a vehicles BEV de 8 o 9 places).

Molt atent si entre les dates citades s'ha realitzat un pagament a compte al venedor que representi almenys el 25% del valor d'adquisició del vehicle. I és que també es pot aplicar la deducció. En aquest cas, la resta del pagament i l'adquisició completa s'han de realitzar abans que finalitzi el segon període impositiu immediatament posterior al del pagament a compte.

L'objectiu d'Hisenda és facilitar l'accés a aquest tipus de vehicles

Aquesta iniciativa d'Hisenda és rellevant per diverses raons. En primer lloc, fomenta l'adopció de vehicles més sostenibles, contribuint a la reducció d'emissions contaminants i a la cura del medi ambient.

A més, en oferir incentius fiscals, es facilita l'accés a aquest tipus de vehicles, que solen tenir un cost inicial més elevat que els tradicionals. Per últim, la mesura s'alinea amb les polítiques europees i nacionals de transició cap a una mobilitat més neta i eficient.