Gir radical de CaixaBank: feia temps que es 'coïa' i tothom ho aplaudeix

CaixaBank ha anunciat un canvi significatiu en la seva estratègia, enfocant-se en la transformació digital i la sostenibilitat. Aquest pla, denominat "Pla Cosmos", té com a objectiu principal modernitzar l'entitat bancària i adaptar-la a les noves demandes del mercat.

CaixaBank té llest el "Pla Cosmos": fa un pas més amb la IA

El "Pla Cosmos" és la fulla de ruta de CaixaBank per als anys 2025 a 2027. Durant aquest període, el banc invertirà més de 5.000 milions d'euros en tecnologia i digitalització. Aquesta inversió es destinarà a millorar la infraestructura tecnològica, desenvolupar nous productes i serveis digitals, i enfortir la presència en línia de l'entitat.

Una part fonamental d'aquest pla és la incorporació de la Intel·ligència Artificial (IA) a la xarxa comercial de CaixaBank. El banc ha format un equip multidisciplinari de més de 100 professionals. Uns que estan dedicats exclusivament a implementar solucions d'IA generativa en àrees específiques de serveis interns i al client.

Objectius i defensa del "Pla Cosmos": fins al 2027

CaixaBank té com a meta assolir una rendibilitat sobre el capital tangible (ROTE) superior al 16% per a finals de 2027. Per aconseguir-ho, se centrarà en accelerar el creixement del negoci, augmentar els ingressos per comissions i mantenir l'estabilitat en el marge d'interessos.

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que el banc aprofitarà un entorn econòmic favorable per millorar la qualitat dels seus serveis. També les seves capacitats tecnològiques i el desenvolupament del talent del seu equip.

Reaccions i expectatives a l'anunci

L'anunci del "Pla Cosmos" ha generat reaccions positives en el sector financer. La inversió significativa en tecnologia i l'aposta per la IA són vistes com a passos clau per mantenir la competitivitat de CaixaBank. I tot, en un mercat cada vegada més digitalitzat.

A més, l'estratègia de sostenibilitat, que inclou la mobilització de més de 100.000 milions d'euros en crèdit sostenible, reforça el compromís del banc amb el medi ambient. I com no, amb la responsabilitat social

Amb tot, el "Pla Cosmos" de CaixaBank representa una transformació profunda de l'entitat, orientada a la innovació tecnològica i la sostenibilitat. Un pla que té el gran objectiu de consolidar la seva posició de lideratge en el sector bancari espanyol.