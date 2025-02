Banco Santander tranquil·litza milions d'espanyols amb el seu últim missatge: pren nota

En un món cada vegada més digital, la seguretat de les nostres operacions bancàries online és essencial. Banco Santander ha llançat un advertiment per protegir els diners dels seus clients i garantir una major seguretat en les transaccions.

Banco Santander ens aconsella això perquè no corri perill els nostres diners

Banco Santander ha identificat un augment en els intents de frau i estafes online. Els ciberdelinqüents utilitzen tècniques com el phishing, on es fan passar per entitats confiables per obtenir informació personal i bancària.

A més, alerten sobre llocs web fraudulents que busquen robar dades sensibles. Per això, Santander insta els seus clients a ser cautelosos i a verificar sempre l'autenticitat de les pàgines i comunicacions abans de proporcionar informació. En realitzar operacions online, és crucial seguir certes pràctiques per protegir-se:

Verificar l'URL: Assegura't que l'adreça web sigui fiable i que aparegui un cadenat a la barra d'adreces, indicant que la connexió és segura.

Desconfiar de comunicacions inesperades: No responguis a correus electrònics o missatges que sol·licitin informació personal o financera, especialment si no els esperaves.

Mantenir contrasenyes segures: Utilitza contrasenyes robustes i úniques per a cada compte i canvia-les periòdicament.

Confia en Santander Key per evitar problemes majors

Santander Key és una eina d'autenticació reforçada que afegeix una capa extra de seguretat a les teves operacions online. En utilitzar-la, confirmes les teves transaccions directament des del teu dispositiu mòbil, cosa que redueix el risc de fraus i garanteix que només tu puguis autoritzar moviments al teu compte.

Per utilitzar Santander Key, descarrega l'aplicació Santander al teu dispositiu mòbil i accedeix amb les teves credencials. En realitzar una compra o transacció online, rebràs una notificació al teu mòbil. Revisa els detalls i confirma l'operació utilitzant la teva empremta dactilar, reconeixement facial o clau d'accés.

Banco Santander posa el focus en la seguretat dels seus clients

Aquesta funcionalitat et permet tenir un control total sobre les teves operacions i et brinda major seguretat en realitzar compres o moviments de diners per internet. Amb tot, Banco Santander posa el focus en la seguretat dels seus clients.

Ho fa advertint sobre els riscos de les operacions online i oferint eines com Santander Key. I tot, per garantir una major protecció en les transaccions. Seguint les recomanacions i utilitzant aquestes eines, pots mantenir les teves finances segures i gaudir d'una experiència bancària digital confiable.